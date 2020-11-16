Рада предложит правительству отменить карантин выходного дня

16.11.2020 12:10

Укринформ

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк зарегистрировала в парламенте проект постановления № 4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом политик заявила во время согласительного совета.

"Сегодня под моим руководством и руководством всех фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", – сказала Кондратюк.

В то же время политик призвала местные органы власти и самоуправления ответственно относиться к внедрению карантинных мероприятий, ведь "сама конфронтация центра и регионов является абсолютно разрушительной для государства".

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"Если Кабинет Министров принял такое решение – его нужно выполнять. Я убеждена, что правила карантина, как и законы должны быть одинаковыми для всех", – добавила вице-спикер.

При этом Кондратюк призвала принять также и проект постановления № 4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению".

Как сообщал Укринформ, 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня – с 14 по 30 ноября.

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Согласно постановлению правительства, с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания – барах, ресторанах, кафе. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом.

Будут закрыты торгово-развлекательные центры и другие учреждения развлекательной сферы.

В выходные не должны работать учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия.

В то же время разрешается работа магазинов, учреждений по предоставлению финансовых услуг, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, операторов почтовой связи. Будут работать учреждения медицинской и ветеринарной практике.

Деятельность АЗС без зон питания и СТО также не запрещена.

По материалам: Укринформ