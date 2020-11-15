Законопроекты по урегулированию конституционного кризиса ВР может рассмотреть на следующей неделе

Законопроекты по урегулированию конституционного кризиса ВР может рассмотреть на следующей неделе

15.11.2020 00:25

Укринформ

В повестке дня Верховной Рады на следующей пленарной неделе 17-20 ноября могут появиться законопроекты, направленные на урегулирование конституционного кризиса в Украине, возникшего после решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом, передает Укринформ, рассказала телеканалу "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В предыдущей повестке дня работы Рады нет к голосованию никаких законопроектов по КСУ, но это не значит, что они не появятся, например, в понедельник. Будет согласительный совет – там должны быть выставлены приоритеты. Есть законопроект Разумкова, он уже готов к рассмотрению, он уже получил положительное решение комитета антикоррупционной политики, и уже рассмотрел альтернативный законопроект. То есть каких-то причин не рассматривать нет. Разве что господин Разумков настаивал, что он хотел бы после выздоровления (от COVID-19 – ред.) сам его представить в Раде . Здесь вопрос к нему", – сказала Кравчук.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

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Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (которое не создает правовых последствий), принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О предупреждении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

Также в парламенте 5 ноября был зарегистрирован законопроект №4319 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)», в числе его авторов – представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря и представитель Президента в КС – Федор Вениславский.

Законопроект предлагает увеличить минимально необходимое количество голосов с 10 до 12 для принятия решения Большой палатой Конституционного Суда Украины. Кроме того, авторы также предлагают изменения, которые предусматривают, что Регламент КСУ утверждается законом.

По материалам: Укринформ