В Госэкоинспекции разработали антикоррупционную программу на 2020-2021 годы

В Госэкоинспекции разработали антикоррупционную программу на 2020-2021 годы

14.11.2020 18:16

Укринформ

Государственная экологическая инспекция разработала антикоррупционную программу на 2020-2021 годы и вскоре направит её на согласование в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малёваный, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В документе определены основные коррупционные риски в Госэкоинспекции и разработан план действий для их минимизации", – подчеркнул Малёваный.

В связи с этим он заметил, что ГЭИ остается органом с высокими коррупционными угрозами.

"Среди основных причин – низкая заработная плата инспекторов, высокая ответственность и широкие полномочия работников на руководящих должностях", – объяснил руководитель ведомства.

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По его убеждению, внедрение антикоррупционной программы позволит "реализовать шаги на пути к решению этих проблем".

По материалам: Укринформ