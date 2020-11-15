В Госэкоинспекции разработали антикоррупционную программу на 2020-2021 годы
В Госэкоинспекции разработали антикоррупционную программу на 2020-2021 годы
14.11.2020 18:16
Укринформ
Государственная экологическая инспекция разработала антикоррупционную программу на 2020-2021 годы и вскоре направит её на согласование в Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции.
Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малёваный, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В документе определены основные коррупционные риски в Госэкоинспекции и разработан план действий для их минимизации", – подчеркнул Малёваный.
В связи с этим он заметил, что ГЭИ остается органом с высокими коррупционными угрозами.
"Среди основных причин – низкая заработная плата инспекторов, высокая ответственность и широкие полномочия работников на руководящих должностях", – объяснил руководитель ведомства.
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По его убеждению, внедрение антикоррупционной программы позволит "реализовать шаги на пути к решению этих проблем".
По материалам: Укринформ