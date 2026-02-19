Лайфстайл

Чи треба взимку провітрювати кімнату у квартирі: відповідь спеціалістів

Сніжна погода
Сніжна погода

Питання провітрювання житлових приміщень у зимовий період залишається актуальним, особливо в умовах сучасних енергоефективних будинків.

Фахівці з гігієни житла та мікроклімату наголошують, що відсутність регулярного повітрообміну може призводити до накопичення вуглекислого газу та зниження якості повітря в оселі.

За оцінками спеціалістів, постійно зачинені вікна сприяють підвищенню вологості та створюють умови для розвитку плісняви, що негативно впливає на дихальну систему.

Короткочасне інтенсивне провітрювання вважається оптимальним компромісом між збереженням тепла та підтриманням здорового мікроклімату.

Експерти підкреслюють, що провітрювання взимку не є загрозою для енергоефективності житла за умови правильного підходу. Навпаки, воно сприяє покращенню самопочуття мешканців і зниженню ризиків, пов’язаних із тривалим перебуванням у замкненому просторі.

Однак корисним буде дізнатися про те, як звичайна куркума може захищати від онкології.

