Розклад Таро на тиждень 10-16 листопада 2025 року: що можуть показати карти

Згідно з аналітичним прогнозом Української асоціації езотериків, карти Таро на тиждень із 10 по 16 листопада вказують на період випробувань і перевірки внутрішньої сили.

Про це повідомляє «ПЛ».

Провідною картою цього періоду є «Сила» — символ впевненості, самоконтролю й здатності долати перешкоди без агресії. Експерти наголошують, що енергія цієї карти стимулює до рішучих, але виважених дій, коли успіх залежить не від зовнішніх обставин, а від внутрішнього стану людини.

Тиждень обіцяє бути насиченим подіями, які вимагатимуть холодного розуму та стриманості. Вплив карти «Сила» підкреслює важливість моральної рівноваги та вміння діяти спокійно навіть у стресових умовах. Це час, коли слід більше довіряти логіці, а не емоціям.

У партнерських і сімейних питаннях рекомендується обирати м’якість і дипломатичність, адже надмірна наполегливість може призвести до конфліктів.

Аналітики застерігають, що середина тижня може принести внутрішні сумніви або відчуття тимчасової втоми, але вже ближче до вихідних очікується покращення настрою та нові ідеї. Загальний посил розкладу — віра у власні сили та розуміння, що найкращі результати досягаються спокоєм, а не боротьбою.

Більше того, тарологи розповіли про те, що особливого у картах Таро «Ленорман».