Що особливого у картах Таро «Ленорман»: які мають значення і символізм

Карти Ленорман — це окрема система передбачень, що має глибоке історичне коріння у Франції початку XIX століття.

Про це повідомляє «ПЛ».

Її засновницею вважають провидицю Марі Анн Аделаїду Ленорман, яку сучасники називали «оракулом Європи». Її пророцтва колись шукали навіть Наполеон і Жозефіна. На відміну від класичного Таро, яке має 78 карт і складну езотеричну структуру, колода Ленорман складається лише з 36 карт, кожна з яких містить простий, але надзвичайно багатозначний символ.

Унікальність цієї системи полягає у прямолінійності її тлумачень. Символи Ленорман — це не абстрактні архетипи, а зображення з повсякденного життя: Ключ, Книга, Сонце, Корабель, Лиса чи Луна.

Вони передають життєві події більш конкретно, дозволяючи отримати відповідь на практичні запитання: чи варто укладати угоду, розпочинати подорож, кому довіряти, а від кого краще триматися подалі.

Карти читаються не окремо, а в комбінаціях — одна карта розкриває контекст іншої. Саме ця логіка поєднань створює ефект короткого, але глибокого діалогу між інтуїцією людини та реальністю.

На відміну від Таро, тут немає перевернутих карт і складних трактувань, що робить Ленорман більш раціональним і навіть аналітичним інструментом.

Попри містичний образ, карти Ленорман мають практичну цінність і для сучасного мислення. У бізнес-контексті їх можна сприймати як метафоричну мову для аналізу подій — символічну модель прийняття рішень.

Недарма багато сучасних коучів і психологів використовують подібні системи як інструмент для роботи з підсвідомістю, що допомагає побачити нові варіанти розвитку подій.

