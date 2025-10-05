Топ-3 найефективніших продуктів від застуди: думка лікарів

Медики наголошують, що універсального засобу, який міг би миттєво позбавити людину від застуди, не існує.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте певні продукти харчування мають властивості, які допомагають зменшити симптоми, зміцнити імунітет і пришвидшити відновлення організму. Серед них найбільше значення мають мед, цитрусові та часник. Усі вони вже тривалий час використовуються як допоміжні засоби у боротьбі з респіраторними інфекціями.

Мед відомий завдяки своїм протизапальним і антимікробним властивостям. Його вживання полегшує біль у горлі, зменшує кашель і створює захисну плівку на слизовій. Цитрусові, зокрема лимони та апельсини, є джерелом вітаміну С, який сприяє зміцненню імунної системи та підвищує опірність організму.

Часник містить біологічно активну речовину аліцин, що проявляє противірусні властивості та допомагає організму боротися з інфекціями.

Фахівці підкреслюють, що користь цих продуктів проявляється лише у комплексі. Сам по собі мед чи лимон не вилікують застуду, проте разом із достатнім відпочинком, рясним питтям та дотриманням рекомендацій лікаря вони здатні значно полегшити перебіг хвороби.

Важливо також враховувати індивідуальні особливості організму: алергія чи непереносимість певних продуктів можуть нівелювати їхню користь. У цілому ж правильне харчування під час застуди розглядається як одна з основ підтримки імунної системи, і саме цей підхід дає змогу організму швидше відновитися.

