Які вправи для очей можуть покращити зір: поради лікарів

Зір залишається одним із найважливіших інструментів сприйняття світу, і сучасна людина щодня піддає свої очі значним навантаженням через постійне використання комп’ютерів і смартфонів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі-офтальмологи наголошують, що вправи для очей не є повноцінним методом лікування серйозних захворювань, проте вони допомагають зменшити втому, покращити кровообіг у тканинах ока і підтримати загальний тонус зорового апарату.

Серед ефективних технік, які радить Всесвітня організація охорони здоров’я, особливу увагу приділяють вправам на фокусування, коли людина чергує погляд між близьким і далеким об’єктом. Це тренує м’язи ока і зменшує ризик спазму акомодації.

Корисними вважаються рухи очима у формі «вісімки», що покращують їхню рухливість. Поширеним методом є пальмінг — короткий відпочинок, коли очі закривають долонями, створюючи темряву і спокій. Лікарі наголошують також на користі частого кліпання, яке допомагає уникати пересихання рогівки, особливо під час роботи з екранами.

Регулярне виконання цих вправ кілька разів на день допомагає знизити ризики, пов’язані з цифровою втомою, яка вже визнана одним із нових викликів для здоров’я людини. Для тих, хто працює з гаджетами понад чотири години щодня, це простий, але дієвий спосіб зберегти комфортний зір і уникнути розвитку ускладнень у майбутньому.

Лікарі ще й розкрили те, які продукти є найкориснішими для серця та судин.