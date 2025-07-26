Яких вітамінів може не вистачати людині влітку: попередження медиків

Хоча літо традиційно асоціюється з сезонною вітамінізацією, коли на столі повно овочів, фруктів та зелені, фахівці у сфері медицини все частіше звертають увагу на приховані ризики гіповітамінозу саме у цей період року.

Про це повідомляє «ПЛ».

Парадоксально, але при високій температурі повітря, зниженому апетиті та активній фізичній активності організм може втрачати більше життєво важливих мікроелементів, ніж отримує.

У літній сезон особливо поширеним стає дефіцит вітамінів групи B, що пов’язано з інтенсивним виведенням цих водорозчинних речовин разом із потом. Зниження концентрації B1, B6, B12 у крові часто проявляється у вигляді емоційної нестабільності, швидкої втомлюваності, порушення сну або нервових треморів.

Ще однією проблемою є неочевидна нестача вітаміну D — попри достатню сонячну інсоляцію, використання сонцезахисних кремів та перебування в офісних приміщеннях призводить до того, що синтез вітаміну у шкірі суттєво знижується.

Також з організму активно виводяться магній та цинк — елементи, критично важливі для стабільної роботи серцево-судинної системи, м’язової тканини та імунного захисту. Їх нестача нерідко супроводжується безсонням, судомами в ногах, втратою апетиту або погіршенням стану шкіри.

Медичні експерти наголошують, що навіть у літній період доцільно проводити лабораторну діагностику, зокрема, загальний аналіз крові на мікронутрієнти.

У разі виявлення порушень необхідно коригувати раціон, включати білкові продукти, сезонну зелень, а за потреби — застосовувати комплексні препарати з високою біодоступністю, підібрані лікарем. Дотримання таких рекомендацій є запорукою збереження високої працездатності, стабільного настрою та витривалості в умовах літнього клімату.

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