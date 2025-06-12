Як правильно пишеться слово «Навзаєм»: пояснення від філологів

У сучасній українській мові слово «навзаєм» часто стає предметом дискусій навіть серед досвідчених носіїв мови.

Про це повідомляє «ПЛ».

Незважаючи на його регулярне використання у повсякденному спілкуванні, ділових документах та публічних виступах, питання правильного написання цього слова нерідко породжує сумніви. Відповідно до норм чинного Українського правопису 2019 року, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України, єдино правильною є форма написання «навзаєм» — суцільно та без розділення на частини.

Згідно з філологічними коментарями фахівців Національної комісії зі стандартів державної мови, цей варіант є логічним з погляду історичного розвитку мови. Адже слово утворене шляхом поєднання давнього слов’янського кореня «взаєм» (що походить зі старослов’янської мови) та префікса «на», яке з часом втратило окреме вживання.

В результаті маємо стійкий прислівник, що означає взаємність дій або відповідь на певні вчинки. Лексикографічні джерела, зокрема Академічний тлумачний словник Української мови у 20 томах, також однозначно фіксують лише цю форму написання.

Помилки на кшталт «на взаєм» або «на взає́м» є характерними для усного мовлення, але в писемній практиці, зокрема в офіційних листах, звітах, договорах та прес-релізах, вони є неприйнятними й можуть бути розцінені як орфографічна необізнаність.

Використання нормативної форми особливо важливе для працівників ЗМІ, державних установ, освітніх закладів, юридичних компаній та інших сфер, де чіткість мови є невід’ємною ознакою професіоналізму. Отже, слово «навзаєм» у всіх випадках слід писати разом, без дефісів чи поділів, що відображає гармонійну структуру сучасної української літературної мови.

Деякі люди також запитують про те, як правильно пишеться слово коригування чи корегування.