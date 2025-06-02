Лайфстайл

Як правильно пишеться пасха чи паска: пояснення лінгвістів

Деякі люди досі мають проблеми із правильним написанням типових слів в українській мові.

Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
0 0
Мова
Мова

У контексті великодньої тематики у багатьох носіїв української мови часто виникає запитання щодо коректного написання та вживання слів «паска» і «пасха».

Про це повідомляє «ПЛ».

Мовознавці однозначно стверджують: форма «паска» є нормативною для української мови, коли йдеться про традиційний обрядовий хліб, що випікається до Великодня.

Саме ця форма закріплена в усіх авторитетних словниках української літературної мови, включно з Словником Грінченка, словниками УЛІФ та офіційним академічним правописом.

Натомість варіант «пасха» є запозиченням, калькою з російської мови, яке набуло поширення у розмовному просторі, переважно в регіонах, де українська мова тривалий час зазнавала впливу з боку інших мов.

Однак в офіційній писемній комунікації, у ЗМІ, освітніх і релігійних публікаціях варто дотримуватися усталених мовних норм, адже саме вони забезпечують сталість та ідентичність мовної системи.

Разом з тим слід зазначити: слово «Пасха» також має своє лексичне поле — воно вживається для позначення самого свята Воскресіння Христового, з великої літери. Таким чином, «паска» — це страва, а «Пасха» — подія.

Це важливе розрізнення не тільки з погляду граматики, а й у контексті релігійної культури. Українські філологи наголошують на необхідності свідомого ставлення до мови, адже кожне слово має значення не лише у граматичному, а й у культурному сенсі.

Зокрема, у великодній період, коли релігійні та національні традиції тісно переплітаються, особливо актуальним є питання мови як інструменту національної ідентичності.

Окрім того, для деяких людей може бути актуальним питання про те, як правильно писати «будь ласка».

теги
Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
0 0

Материалы по теме

Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 24 травня: чого чекати від сонячної активності

2 недели ago
Тренування

До чого сниться тренування у спортзалі: тлумачення сну з точки зору психології

2 недели ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 23 травня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

2 недели ago
Огород

Які екзотичні рослини можуть прижитися на городі в Україні: названий список

2 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button