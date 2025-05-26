Як правильно писати «будь ласка»: лінгвісти дали свою відповідь
Далеко не всі люди коректно користуються власною мовою, а саме спеціалісти дали рекомендації.
В українській мові ввічливі формули є невід’ємною частиною комунікативної культури, зокрема фраза «будь ласка», що використовується у десятках ситуацій — від формальних листів до побутових розмов.
Про це повідомляє «ПЛ».
Лінгвісти з Інституту української мови НАН України вкотре наголошують на важливості правильного написання цього вислову, адже саме він найчастіше трапляється з помилками навіть у публічній офіційній комунікації.
«Будь ласка» є фразеологізмом, утвореним зі словосполучення «будь ласкавий», який історично вкорінився у вживанні у вигляді вставного компонента. В сучасному правописі його закріплено як двоскладовий вираз, де кожне слово пишеться окремо.
Це правило є загальноприйнятим і не залежить від синтаксичного контексту чи пунктуації довкола. Тим не менш, у ділових документах, електронних листах та інтерфейсах державних сервісів часто можна побачити деформовані форми: разом, через дефіс або навіть з апострофом.
Помилкові варіанти на зразок «будьласка» або «будь-ласка» не мають підстави ані в етимології, ані в сучасному нормативному вжитку. Мовознавці наголошують, що це свідчить не лише про неуважність до правопису, але й про загальне знецінення культури ділового мовлення.
У нормативній українській мові немає жодного документа, що припускав би альтернативне написання цієї формули ввічливості. Ба більше, автоматичні системи перевірки правопису, інтегровані у популярні текстові редактори, теж ідентифікують неправильні варіанти як помилки.
Окрім того, спеціалісти розповіли, як правильно писати «проект» або «проєкт».