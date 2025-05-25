Східний гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Останній тиждень весни пройде під впливом енергій Тигра та стихії Дерева — це час змін, рішучих кроків і внутрішньої трансформації. Про це повідомляє «ПЛ».

Зірки Сходу радять не боятися нових викликів і не зволікати з тим, що давно потребує вашої уваги. Чого очікувати кожному знаку китайського зодіаку — у тижневому прогнозі нижче.

🐀 Щур

Активний тиждень, багатий на нові знайомства, ділові контакти та важливі новини. Можна сміливо розпочинати нові справи або повертатись до недороблених проєктів.

Порада: Не втрачайте нагоду проявити себе — вас помітять.

🐂 Бик

Деякі ситуації можуть викликати напруження, однак усе вирішиться мирно, якщо зберігати спокій. Приділіть увагу сім’ї, це допоможе відновити сили.

Порада: Замість боротьби — діалог. Він принесе більше користі.

🐅 Тигр

Вдалий період для особистих ініціатив. Ви отримаєте підтримку там, де раніше її не було. У стосунках можливі приємні сюрпризи.

Порада: Не сумнівайтесь у собі — ваш час настав.

🐇 Кролик

Тиждень сприятливий для навчання, медитації та роботи над собою. Уникайте конфліктів і поспішних рішень. У спокої — ваша сила.

Порада: Тиша говорить більше, ніж гучні слова.

🐉 Дракон

Ваші зусилля будуть нарешті помічені. Це період визнання та прогресу. Уникайте пліток і сконцентруйтесь на головному.

Порада: Працюйте на результат — і отримаєте винагороду.

🐍 Змія

Тиждень внутрішнього аналізу та глибоких роздумів. Можливо, захочеться побути наодинці. Не протистійте цьому бажанню — воно корисне.

Порада: Ваші найкращі рішення народжуються у тиші.

🐎 Кінь

Події набиратимуть обертів. Можливі поїздки, зміна графіка або раптові зустрічі. Ви будете в центрі уваги, і це варто використати.

Порада: Рухайтесь — зупинка зараз не на часі.

🐐 Коза

Не поспішайте з висновками — цього тижня важливо бачити картину в цілому. На вас чекають цікаві ідеї, які варто реалізувати творчо.

Порада: Будьте гнучкими, не фіксуйтесь на одному сценарії.

🐒 Мавпа

Ваше мислення буде особливо гострим. Гарний час для складних рішень, переговорів і просування ідей. Але не забувайте про відпочинок.

Порада: Ваша сила — у словах, тож використовуйте їх мудро.

🐓 Півень

Прийдуть справи, які потребують уваги до деталей. Цього тижня вам слід зосередитися на практичному. Результати порадують.

Порада: Дисципліна — ваш головний інструмент.

🐕 Собака

Тиждень поставить перед вибором. Ви зіткнетеся з моральною дилемою або особистим рішенням. Зважуйте серцем.

Порада: Вірність собі — головний орієнтир.

🐖 Кабан

Стабільний і приємний тиждень. Ви відчуєте затишок, гармонію і, можливо, покращення матеріального становища. Час насолоджуватись.

Порада: Діліться тим, що маєте — добро повертається.

Також експерти відповіли на питання про те, чому діти насправді грають з іграшками.