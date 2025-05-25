Східний гороскоп на тиждень з 26 травня по 1 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку
Останній тиждень весни пройде під впливом енергій Тигра та стихії Дерева — це час змін, рішучих кроків і внутрішньої трансформації. Про це повідомляє «ПЛ».
Зірки Сходу радять не боятися нових викликів і не зволікати з тим, що давно потребує вашої уваги. Чого очікувати кожному знаку китайського зодіаку — у тижневому прогнозі нижче.
🐀 Щур
Активний тиждень, багатий на нові знайомства, ділові контакти та важливі новини. Можна сміливо розпочинати нові справи або повертатись до недороблених проєктів.
Порада: Не втрачайте нагоду проявити себе — вас помітять.
🐂 Бик
Деякі ситуації можуть викликати напруження, однак усе вирішиться мирно, якщо зберігати спокій. Приділіть увагу сім’ї, це допоможе відновити сили.
Порада: Замість боротьби — діалог. Він принесе більше користі.
🐅 Тигр
Вдалий період для особистих ініціатив. Ви отримаєте підтримку там, де раніше її не було. У стосунках можливі приємні сюрпризи.
Порада: Не сумнівайтесь у собі — ваш час настав.
🐇 Кролик
Тиждень сприятливий для навчання, медитації та роботи над собою. Уникайте конфліктів і поспішних рішень. У спокої — ваша сила.
Порада: Тиша говорить більше, ніж гучні слова.
🐉 Дракон
Ваші зусилля будуть нарешті помічені. Це період визнання та прогресу. Уникайте пліток і сконцентруйтесь на головному.
Порада: Працюйте на результат — і отримаєте винагороду.
🐍 Змія
Тиждень внутрішнього аналізу та глибоких роздумів. Можливо, захочеться побути наодинці. Не протистійте цьому бажанню — воно корисне.
Порада: Ваші найкращі рішення народжуються у тиші.
🐎 Кінь
Події набиратимуть обертів. Можливі поїздки, зміна графіка або раптові зустрічі. Ви будете в центрі уваги, і це варто використати.
Порада: Рухайтесь — зупинка зараз не на часі.
🐐 Коза
Не поспішайте з висновками — цього тижня важливо бачити картину в цілому. На вас чекають цікаві ідеї, які варто реалізувати творчо.
Порада: Будьте гнучкими, не фіксуйтесь на одному сценарії.
🐒 Мавпа
Ваше мислення буде особливо гострим. Гарний час для складних рішень, переговорів і просування ідей. Але не забувайте про відпочинок.
Порада: Ваша сила — у словах, тож використовуйте їх мудро.
🐓 Півень
Прийдуть справи, які потребують уваги до деталей. Цього тижня вам слід зосередитися на практичному. Результати порадують.
Порада: Дисципліна — ваш головний інструмент.
🐕 Собака
Тиждень поставить перед вибором. Ви зіткнетеся з моральною дилемою або особистим рішенням. Зважуйте серцем.
Порада: Вірність собі — головний орієнтир.
🐖 Кабан
Стабільний і приємний тиждень. Ви відчуєте затишок, гармонію і, можливо, покращення матеріального становища. Час насолоджуватись.
Порада: Діліться тим, що маєте — добро повертається.
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