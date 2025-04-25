Яка справжня користь броколі: захистить навіть від онкології

Броколі визнана одним із найбільш функціональних овочів у сфері профілактичної медицини.

Про це повідомляє «ПЛ».

За результатами досліджень, опублікованих у журналі Journal of Clinical Nutrition та підтверджених Гарвардською школою громадського здоров’я, в броколі міститься сульфорафан — потужна біоактивна сполука, яка активізує вироблення детоксикаційних ферментів у печінці. Ці ферменти відповідають за знешкодження канцерогенів, які ми отримуємо з їжі, води чи повітря.

Механізм дії сульфорафану полягає в активації так званого Nrf2-шляху, який запускає природну антиоксидантну захисну відповідь клітин. Згідно з довгостроковими клінічними дослідженнями, регулярне споживання броколі може знижувати ризик розвитку онкозахворювань молочної залози, простати та товстого кишечника, а також зменшує загальний рівень запалення в організмі.

Окрім протиракової дії, броколі демонструє цілу низку системних переваг. Її вживання сприяє стабілізації рівня цукру в крові, покращенню роботи кишківника завдяки клітковині, а також забезпечує організм вітаміном С, К і фолатами — важливими для синтезу ДНК та кровотворення.

Варто також зазначити, що термічна обробка здатна зруйнувати частину корисних речовин, тому броколі краще готувати на пару або вживати у легкому бланшуванні.

У сучасних підходах до функціонального харчування броколі вважають суперхарчем. Саме тому вона рекомендована до раціону не лише здоровим людям, а й тим, хто проходить або завершив лікування онкологічних хвороб.

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