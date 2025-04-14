Чому інтернет може «підвисати»: експерти розібрались у питанні

У часи тотальної діджиталізації навіть мілісекундна затримка в інтернет-з’єднанні може коштувати мільйони для трейдингової компанії або спричинити зупинку логістичного центру.

Про це повідомляє «ПЛ».

Утім, у побутовому вимірі користувачі найчастіше списують проблеми із затримками на “поганого провайдера”, не підозрюючи про глибинні технічні та навіть геофізичні чинники, що стоять за цими перебоями.

Фахівці Національного центру кіберзахисту зазначають, що причини сповільнення трафіку можуть мати багаторівневу природу. На базовому рівні йдеться про фізичну інфраструктуру — зношені або перевантажені мережеві вузли, погано сконфігуровані маршрутизатори в оселях користувачів, або перевантаження базових станцій у густонаселених районах.

Але на макрорівні все значно складніше: коливання в магістральних оптоволоконних каналах, вплив геомагнітних бур на супутникові маршрути, а також кіберінтервенції у вигляді DDoS-атак стають дедалі частішими.

Ігор Гриневич, технічний директор великої української телеком-компанії, пояснює, що однією з причин зниження швидкості також є надмірне кешування відеоконтенту через CDN-сервери — коли системи не встигають оновлювати кластери під змінний трафік, відбувається затримка завантаження.

У регіональному розрізі проблему загострює централізація магістрального трафіку — велика кількість підключень у пікові години зосереджується у вузьких “горлечках” трафіку.

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