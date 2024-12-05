Найкращі побажання до Дня святого Миколая у віршах та прозі

З минулого року, коли Україна перейшла на новоюліанський календар, це свято відзначається 6, а не 19 грудня.

Первая Лента зібрала для вас найкращі привітання у віршах та прозі, які допоможуть привітати рідних та близьких зі святом.

Привітання з Днем святого Миколая у віршах

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажання вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

***

З Днем святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

З Днем Миколая сьогодні вітаю!

Долі щасливої вам побажаю.

Хай цей святий буде поруч в житті,

Разом із ним розділяти шляхи!



Хай в повсякденні трапляється диво,

Жити багато та жити щасливо.

В День Миколая бажань досягти,

Рік весь майбутній здоров’ям цвісти!

***

Крокує землею Святий Миколай,

Вам я дарую пакунок вітань!

Там є шоколадні цукерки з добром,

Достатком, натхненням, сімейним теплом!



У радості, мирі, любові живіть,

Нехай Миколай Вас благословить,

Дарує хай щастя Вам кожен рік,

Щоб мали фортуну Ви увесь вік!

***

Легкі сніжинки ніжно падають,

Бажання діточки, щирі загадують.

Нехай здійсниться кожна мрія,

На Святого Миколая, дарує Бог віру.



Святий Миколай нехай сім’ю оберігає,

Здоров’я, достаток під подушку вкладає.

Щоб жили в мирі, багатстві і щасті,

Щоб обминули лихі всі напасті.



В день Святого Миколая,

Радості я вам бажаю.

Нехай вас ангел оберігає,

У зимні дні нехай зігріває.

***

Миколай до вас примчав,

Та приніс мішок,

А з мішечка він достав

Чарівний сніжок,

Подарунки і казки,

Мрії, що здійсняться,

Та всілякі радощі,

Що для вас згодяться,

А іще хай принесе

Впевненість та вдачу,

Іномарочку хорошу,

Біля моря дачу,

Ще зарплату не малу,

Щоб на все хватало,

Та любові і добра,

Щоб вам вдосталь стало!

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Привітання з Днем святого Миколая у прозі

Прийміть мої щирі вітання з Днем святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!

***

Вітаю з Днем святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, миру, щастя, гармонії душі та любові серця. Нехай сьогодні все в твоєму житті повернеться у найкращий бік, нехай завжди з тобою буде твоя надія, віра та удача.

***

Сьогодні чарівне і казкове свято День святого Миколая. Бажаю тобі під подушкою знайти найбажаніші подарунки. Нехай у твоєму житті твориться дива і ця зима обов’язково буде особливою.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.

***

Вітаю з днем Святого Миколая. Бажаю, щоб у твоєму житті траплялись дива та радощі, щоб у твоїй родині всі були здорові та щирі, щоб на твоєму шляху зустрічалися добрі люди та великі можливості. І нехай Миколайчик подарує тобі солодощі для щасливого життя.

Раніше ПЛ писала про те, де можна покататись на лижах у Греції.