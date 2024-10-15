Як «поділити» кімнату на зони, не витрачаючи коштів на ремонт

Сьогодні Первая Лента з посиланням на loveproperty.com. розповість про стелаж, який ж відмінним помічником у зонуванні простору.

Зазвичай, щоб розділити простір, наприклад, квартири-студії або великої вітальні, використовують перегородки. Однак, якщо хочете заощадити, стелаж – це саме те, що вам потрібно. Завдяки цьому елементу меблів можна не тільки організувати простір для зберігання речей, але й використати його як відмінний інструмент для зонування кімнати.

Чому стелаж виграє у перегородки

Стелаж може бути переміщений в інше місце або за бажанням можна змінити його конфігурацію, адаптуючи до ваших потреб. Це ідеальне рішення, якщо ви з тих людей, які полюбляють переставляти меблі — врешті-решт, ви не зможете просто пересунути перегородку.

Також стелажі менше «закривають» простір, адже через відкриті полиці вільно проходить світло, візуально не обмежуючи простір. До того ж це гарне місце для зберігання де можуть бути розміщені книги, декоративні елементи, кімнатні рослини або навіть створити міні-офіс з допомогою гарного стелажа.

Сучасні стелажі відрізняються різноманітністю форм і конструкцій, тому ви легко знайдете модель, яка вам до вподоби.

Раніше ПЛ писала про те, як зробити маленьку вітальню візуально більшою.