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Топ-3 помилки, які можуть повністю зіпсувати інтер’єр

Дизайн, який раніше був модним та актуальним, втратив свою свіжість та новаторство.

Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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Інтер'єр
Топ-3 помилки, які можуть повністю зіпсувати інтер’єр

Так вже майже ніхто не робить Тенденції мають властивість швидко змінюватись, але є певні речі та рішення, які все ж присутні в інтер’єрі і не дають йому бути стильним, вишуканим та модним. Про головні помилки в інтер’єрі розповідає Первая Лента з посиланням на сайт ProstoWay.

Шпалери під фарбування

Стіни під фарбування потребують немалого бюджету, часу та майстерності. Легше наклеїти шпалери. Їх можна пофарбувати. Таке рішення можна застосувати, але з такими шпалерами стіни виглядають «важкими». Не відчувається шовковистої поверхні та гладкості, завдяки чому інтер’єр виглядатиме непрезентабельно. Якщо ви плануєте в будь-якому випадку клеїти та фарбувати шпалери, щоб зекономити на стінах, тоді зверніть увагу на моделі з мінімалістичним орнаментом.

Люстра в спальній кімнаті

Атмосфера та призначення спальні не передбачає використання люстри. Дизайнери не рекомендують перевантажувати простір подібними рішеннями. Бра, світло на тумбочках біля ліжка, розсіяне та навіть інтимне — найкращий варіант, щоб інтер’єр виглядав виграшно та привабливо.

Пластикове підвіконня з «вушками»

Незрозуміло, чому забудовники та виробники підвіконня вирішили, що рішення з «вушками», які заходять на стіну, це стильно. Дизайнери рекомендують їх обрізати та надати підвіконню нормальну ширину, яка буде збігатись з віконним прорізом.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати вдома ідеальний осінній освіжувач повітря.

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Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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