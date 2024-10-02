Лайфстайл

Як зробити маленьку вітальню візуально більшою: 5 корисних лайфхаків

Звісно ж, маленьку кімнату не вийде по-справжньому збільшити, проте є кілька хитрощів, які допоможуть візуально створити більше простору у крихітній кімнаті.

Арина Марченко Send an email 21 час ago
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Вітальня
Як зробити маленьку вітальню візуально більшою: 5 корисних лайфхаків

Про це пише Первая Лента з посиланням на Real Simple.

Постеліть більший килим

Через неправильно розмір килима кімната може візуально здаватися меншою. Тож в першу чергу переконайтеся, що розмір килима відповідає простору вашої вітальні. Дуже часто люди кладуть його тільки на зону відпочинку, а це створює вигляд меншої та тіснішої кімнати. Натомість великий килим легко допоможе вам візуально «розширити» простір.

Повішайте штори якомога вище

Ще однією хитрістю для збільшення кімнати полягає у встановленні штор набагато вище від верхньої лінії вікна. Так ви привертаєте погляд догори, і це допомагає начебто видовжити кімнату.

Додайте дзеркало

Поверхні, які відбивають світло, завжди допомагають збільшити простір, тому використання великого декоративного дзеркала допоможе створити приємну ілюзію більшої кімнати.

Втім, якщо вам не подобаються дзеркала, натомість ви можете використовувати фарбу із високою відбивною здатністю – це допоможе створити схожий ефект.

Купуйте менше меблів

У вітальні не обійтись без дивану, а от покупку крісел, журнального столика, торшера чи пуфа краще відкласти, якщо ваш простір суттєво обмежений. Намагайтеся ставити у кімнату мінімум меблів для того, щоб вона виглядала досить просторою.

Менше картин – більше простору

Витвори мистецтва на стінах можуть додавати приміщенню затишку, але для маленької кімнати краще не використовувати велику кількість картин, щоб кімната не виглядала ще меншою. Найкращий варіант – прикрасити стіну всього однією, але великою картиною.

Раніше ПЛ писала про топ-3 помилки, які можуть повністю зіпсувати інтер’єр.

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Арина Марченко Send an email 21 час ago
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