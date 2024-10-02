Як зробити маленьку вітальню візуально більшою: 5 корисних лайфхаків

Про це пише Первая Лента з посиланням на Real Simple.

Постеліть більший килим

Через неправильно розмір килима кімната може візуально здаватися меншою. Тож в першу чергу переконайтеся, що розмір килима відповідає простору вашої вітальні. Дуже часто люди кладуть його тільки на зону відпочинку, а це створює вигляд меншої та тіснішої кімнати. Натомість великий килим легко допоможе вам візуально «розширити» простір.

Повішайте штори якомога вище

Ще однією хитрістю для збільшення кімнати полягає у встановленні штор набагато вище від верхньої лінії вікна. Так ви привертаєте погляд догори, і це допомагає начебто видовжити кімнату.

Додайте дзеркало

Поверхні, які відбивають світло, завжди допомагають збільшити простір, тому використання великого декоративного дзеркала допоможе створити приємну ілюзію більшої кімнати.

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Втім, якщо вам не подобаються дзеркала, натомість ви можете використовувати фарбу із високою відбивною здатністю – це допоможе створити схожий ефект.

Купуйте менше меблів

У вітальні не обійтись без дивану, а от покупку крісел, журнального столика, торшера чи пуфа краще відкласти, якщо ваш простір суттєво обмежений. Намагайтеся ставити у кімнату мінімум меблів для того, щоб вона виглядала досить просторою.

Менше картин – більше простору

Витвори мистецтва на стінах можуть додавати приміщенню затишку, але для маленької кімнати краще не використовувати велику кількість картин, щоб кімната не виглядала ще меншою. Найкращий варіант – прикрасити стіну всього однією, але великою картиною.

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