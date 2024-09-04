Як створити затишок у спальні: 3 поради від дизайнерів

Як створити по-справжньому затишну та комфортну кімнату, розповідає Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Додайте дзеркала

Дзеркала – це дуже необхідна річ у спальні. Вони здатні додати глибини, роблячи простір більшим і світлішим. Крім того, це доволі стильний декор. Щоб кімната виглядала цікавіше, замість того, щоб повісити одне велике дзеркало, подумайте про два або три менших. Ще одни варіант: встановіть велике підлогове дзеркало, щоб додати функціональності та зайняти простір у більшій кімнаті.

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Підкресліть вертикальні аспекти

Незалежно від того, якого розміру у вас спальня, підкреслення вертикальних аспектів може миттєво покращити простір. Дизайнери радять зробити це за допомогою ліжка з балдахіном, полиць до стелі та дизайну стелі.

Подбайте про додаткові місця для сидіння

Коли ви усамітнюєтеся у своїй спальні, буде не зайвим мати затишне місце, щоб згорнутися калачиком біля свого ліжка.

Велике крісло або шезлонг дозволять використовувати кімнату не тільки для сну або лежання. Це також допоможе створити більше можливостей для внесення текстур у простір.

Раніше ПЛ писала про те, як створити заспокійливу атмосферу вдома.