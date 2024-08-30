Кольори-антистрес: як створити заспокійливу атмосферу вдома

Дослідники Ендрю Еліот і Маркус Майєр, наприклад, з’ясували, що використання червоних відтінків в інтер’єрі збільшують відповідні реакції на стрес, а зелені, бежеві або білі — мають протилежний ефект. Первая Лента сьогодні розповість, яким кольорам пварто надати перевагу, якщо ви хочете створити вдома спокійну і розслаблячючу атмосферу.

Сіро-блакитний відтінок

Психологи вважають, що цей колір може повернути вам гарний настрій і відновити втрачені нерви. Його радять використовувати при оформленні спальні, кімнати релаксації або ванної кімнати. Експерти лише рекомендують розбавляти даний відтінок і іншими кольорами, інакше, замість заспокійливого інтер’єру можна отримати приміщення, яка вганяє в тугу і депресію. Цей відтінок чудово поєднується з білим, бежевим і світло-зеленим кольором.

Синій відтінок

Холодний синій відтінок радять обирати любителям подорожей — він буде нагадувати про море і небо, тому сприятиме зняттю напруги після важкого трудового дня і розслабитися.

Лавандовий відтінок

Лавандовий вважається одним із найкращим заспокійливих кольорів, який допомагає правильно циркулювати позитивній енергетиці в будинку.

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Варто зазначити, що він відмінно підійде тим особам, які прагунть позбутися кількох зайвих кілограмів. Справа в тому, що цей відтінок пригнічує аппетит. Тільки пам’ятайте: щоб не перетворювати своє житло в «лавандове королівство», додайте кілька яскравих аксесуарів в жовтому, коричневому, синьому або білому кольорі.

Світло-сірий відтінок

Цей колір ідеально підходить для оформлення абсолютно будь-якої кімнати і чудово гармонує з синім і білим відтінком.

Ніжно рожевий відтінок

Колір чудово підходить для оформлення спальні, ванної кімнати, дитячої кімнати і кухні. Щоб не отримати на виході чисто дівчачий інтер’єр, використовуйте блідо-рожевий в якості основи, але додайте сірий, білий або бежевий колір оформлення.

Світло-зелений відтінок

Цей весняний колір здатний повернути хороший настрій, налаштувати на креативний лад, а також допомагає заспокоїтися і зарядитися енергією для нових звершень. Додайте до світло-зеленої основи кілька білих, бежевих і світло-блакитних акцентів — і ваш інтер’єр заграє новими фарбами.

Бежевий відтінок

Бежева тепла гамма (без оранжевого або жовтого підтона) допоможе вам розслабитися, зняти напругу і забути про всі труднощі. Експерти радять використовувати бежевий в якості основного фону для стін, стелі і підлоги, але додавати яскраві елементи декору і меблів.

Раніше ПЛ писала про те, як облаштувати маленьку ванну кімнату.