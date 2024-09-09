Як приготувати вдома ідеальний осінній освіжувач повітря

Це також пора теплих пледів, гарбузових декорацій та прикрас для дому у пастельних кольорах. Приємний аромат є ключовою частиною затишної атмосфери.

У багатьох осінь асоціюється із запахами кориці, яблук, гарбузових пирогів та меду. Як власноруч зробити ідеальний осінній освіжувач, щоб вдома пахло «осінню», розповідає Первая Лента з посиланням на House Digest.

Найголовніше, що для приготування такого дифузору, вам не знадобляться дорогі інгредієнти. Ви зможете самостійно створити простий, екологічний та доступний ароматизатор, який забезпечить кращий ефект.

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Спосіб приготування

Насамперед очистіть апельсин від шкірки. Додайте шкірку разом з кількома паличками кориці в невелику каструлю з водою.

Вам потрібно довести всі інгредієнти до кипіння, а потім зменшити вогонь до середнього.

Дайте суміші кипіти приблизно від 40 хвилин до години, щоб запах зберігся. Насправді, ви можете залишити на вогні осінній освіжувач повітря аж до повного википання.

Для покращення та зміни аромату, рекомендується додати:

цедру лимона, якщо ви хочете більше ноток цитрусови;

яблука чи ваніль, якщо ви любите більш солодкі запахи;

гвоздику чи розмарин для пряного трав’яного аромату.

Якщо у вас є інший улюблений запах осені, наприклад, гарбуза чи сандалове дерево, можна додати й ці інгредієнти та ефірні олії.

Цей осінній освіжувач повітря варто залишити вимкненим на плиті на кілька днів і час від часу підігрівати, додаючи більше води, щоб зберігати «осінній запах» у домі.

Також його можна зберігати в холодильнику та розігрівати за необхідності.

Цей освіжувач повітря допоможе приховати неприємні запахи такі як цвіль, дим, запах від домашніх тварин тощо.

Раніше ПЛ писала про те, як покращити запах у квартирі.