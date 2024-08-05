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Як облаштувати маленьку ванну кімнату
Навіть невелику ванна кімната можна зробити затишним і стильним простором, якщо правильно підійти до її облаштування.
Первая Лента з посиланням на Gazeta.ua розповідає, як вдало облаштувати маленьку ванну кімнату.
- Світлі кольори та дзеркала. Надавайте перевагу світлим відтінкам для стін та плитки, щоб візуально збільшити простір. Великі дзеркала також здатні створити ілюзію більшого приміщення.
- Вбудовані полиці та шафи. Обирайте вертикальний простір для зберігання. Вбудовані полиці та шафи допоможуть зберегти необхідні речі, не захаращуючи кімнату.
- Компактні сантехніка та меблі. Зупиніть свій вибір на компактних моделях унітазу, умивальника та ванни або душової кабіни. Меблі з кутовими або підвісними конструкціями також допоможуть заощадити місце і додадуть сучасного вигляду.
- Прозорі перегородки. Прозорі душові кабіни або перегородки створять ілюзію ванну більш просторої ванної кімнати.
- Яскраві акценти. Додайте у ванну кімнату яскраві аксесуари, рушники або килимки, щоб освіжити інтер’єр і надати йому індивідуальності.
- Зелені рослини. Невеликі горщики з рослинами допоможуть створити затишок навіть у маленькій кімнаті.
- Функціональне освітлення. Встановіть багаторівневе освітлення – основне, підсвічування дзеркал та точкові світильники, щоб додати світла у кімнату.
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