У якій кімнаті найбільше накопичується пил і як його позбутися

Це місце, де ви відпочивайте, розслабляєтесь і відновлюєте свої сили після важкого дня. Та водночас ця кімнат збирає найбільше пилу.

Поверхні у спальні швидко стають запорошеними. Меблі дуже швидко вкриваються пилом, навіть при регулярному прибиранні. Як впоратися з цією проблемою, розповідає Первая Лента.

Регулярно пилососьте

Це надійний спосіб захистити кімнату від пилу, особливо влітку. Експерти рекомендують купувати пилосос, який можна перетворювати на ручний, тобто зі змінними насадками. Його можна використовувати для тумби чи дверцят шафи.

Пилососити потрібно принаймні щотижня – так прибирання буде дієвішим і легшим.

Регулярно змінюйте постільну білизну

Немає нічого кращого в спальні, ніж чиста постільна білизна. Зменшити кількість пилу допоможе правильнее прання. Експерти радять прати постіль у гарячій воді, і робити це кожні два тижні. Так ви можете позбутись пилових кліщів.

Ці шкідники живуть у домашньому пилу та сприяють поширеній побутовій алергії. Тому регулярне прибирання та зміна постільної білизни дуже важливе не лише для порядку в домі, але й для вашого здоров’я.

Організуйте спальню з мінімалістським підходом

Мінімізуйте кількість поверхонь. Позбудьтеся зайвих меблів та предметів, а залиште лише найнеобхідніші. Ви не лише позбудетесь «збирачів пилу», але й скоротите час прибирання в домі.

Придбайте очищувач повітря

Очищувач поглинає частинки пилу, які літають у повітрі. Це чудовий спосіб позбуватися бруду, який ще навіть не встиг осісти на поверхні.

Навіть бюджетний очищувач повітря відмінно справляється з роботою, головне – вибрати для нього правильне місце.

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