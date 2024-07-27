5 способів навести лад із взуттям у домі

А все через купи взуття. Зимове, літне, демісезонне — усе в одній купі.

Первая Лента ділиться порадами, як навести лад у домі і розмістити взуття так, щоб воно нікому не заважало.

Складіть взуття на спеціальні полиці

Якщо у вашій шафі передбачені спеціальні полички для взуття, розмістіть на них чоботи, відрегулювавши висоту декількох полиць. Практично всі системи сучасних шаф мають регульовані полиці, що дозволяє легко змінити висоту однієї з них, щоб вмістити халяви вашої найвищої пари чобіт.

Підніміть взуття на верх шафи

Розмістіть взуття на «верхньому поверсі», що дозволить вам краще бачити його поряд з одягом, що зробить вибір кольорів і стилів простішим.

Вишикуйте усе взуття в довгий ряд

Якщо ви проживаєте в особливо холодному або вологому кліматі, ймовірно, ваші чоботи мають більш утилітарний характер. У цьому випадку дуже доречно вишикувати їх десь поруч із дверима у передпокої або на веранді. Щоб ваші чоботи виглядали охайно та естетично, краще розмістити їх під лінійним предметом меблів, наприклад, настінною шафою або комодом.

Повісьте взуття в шафу

Якщо ви не хочете витрачати час на регулярну чистку взуттєвих полиць, варто подумати про покупку вішалок для взуття. Майже всі вішалки для взуття прикріплюються до зовнішньої сторони черевиків. Якщо ви хочете уникнути складок або відбитків пальців, варто придбати альтернативи, наприклад, підвісні формувачі чобіт, які кріпляться до внутрішньої частини чобіт.

Підвісьте взуття на дошку з кілками підошвами уверх

Нестандартним, але ефективним способом додати функціональності до передпокою або гаражу є дошка з кілками, розташованими на достатній відстані один від одного, щоб вмістити підошви чобіт. Підберіть дизайн або навіть створіть його самостійно.

Раніше ПЛ писала про те, як легко видалити жувальну гумку з одягу.