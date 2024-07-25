Як легко видалити жувальну гумку з одягу

Як тільки ця жувальна гумка прилипає до текстилю або інших матеріалів, видалити її дуже складно. Первая Лента ділиться найкращими та дійсно ефективними способами легкого очищення жуйки.

Як видалити жуйку з одягу

Заморозка. Цей спосіб одночасно і простий, і дієвий. Візьміть кубик льоду і протріть область, де опинилася жувальна гумка. Робити це треба доти, доки вона стане жорсткою. Далі візьміть тупий ніж або скребок для фарби, щоб швидко видалити її, перш ніж вона знову нагріється і стане м’якою.

Якщо ж ви вдома, загорніть свій одяг у поліетиленовий пакет та помістіть його прямо в морозильну камеру. Залиште її так на кілька годин, щоб жувальна гумка затверділа і її можна було б обережно відклеїти, щоб не пошкодивши тканину.

Праска. Цей спосіб заслуговує на увагу, оскільки має високу ефективність.

Покладіть чистий аркуш картону на рівну поверхню або на дошку для прасування, а на нього – одяг. Встановіть праску на середнє нагрівання та пропрасуйте одяг зі зворотного боку. Зазвичай жувальна гумка добре розм’якшується і прилипає до картону. Такий не хитрий спосіб допоможе вам акуратно позбавитися проблеми.

Спирт. Змочіть ватний тампон спиртом і прикладіть його до забрудненої частини одягу. Залиште так, що спирт ввібрався в тканину висох. Потім видаліть резинку за допомогою стрічки.

Арахісове масло. Цей спосіб дещо дивний і неясний, але він також виявився дієвим. Арахісове масло — хороший засіб, який дозволить видалити жувальну гумку із джинсів. І це завдяки певним маслам, які входять до складу продукту. Але щоб не забруднити одяг, операцію потрібно виконувати швидко.

Раніше ПЛ писала про те, як використовувати харчову саду у саду та на подвір’ї.