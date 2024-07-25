Які ознаки гормонального дисбалансу в організмі

Причиною набору ваги стають гормони, які відіграють головну роль у контролі ваги.

Про це пише Первая Лента з посиланням на RadioClub.

На зміну ваги впливають гормони – тестостерон, кортизол та естроген. А також GLP-1 (глюкагоноподібний пептид-1) і GIP (глюкоза-залежний інсулінотропний поліпептид). Їхнє головне завдання – контроль реакції нашого організму на відчуття голоду та рівень інсуліну.

Коли гормони виконують свою роботу чітко, вони контролюють апетит. Якщо відбувається певний збій і починають працювати неефективно, провокуюючи переїдання.

Порушення гормонального балансу важко розпізнати без здачі певних аналізів. Однак є певні ознаки, які можуть вказати на проблеми в організмі.

Безпричинне збільшення ваги. Ви дотримуєтесь сбалансованого харчування та намагаєтесь регулярно займатися спортом, але вага зростає. Причому розподіляється вона нерівномірно – більшість жиру осідає в районі талії.

Ви дотримуєтесь сбалансованого харчування та намагаєтесь регулярно займатися спортом, але вага зростає. Причому розподіляється вона нерівномірно – більшість жиру осідає в районі талії. Постійно хочеться їсти. Переважно, це солодощі, тобто швидкі вуглеводи. Але в принципі вам важливо хоч що-небудь пожувати.

Переважно, це солодощі, тобто швидкі вуглеводи. Але в принципі вам важливо хоч що-небудь пожувати. Хронічна втома. Щойно ви прокинулися, а вже відчуваєте втому. Не виконували фізичну роботу, але почуваєте себе розбитими. Це відбувається навіть за умови, що ви не маєте проблем зі сном.

Щойно ви прокинулися, а вже відчуваєте втому. Не виконували фізичну роботу, але почуваєте себе розбитими. Це відбувається навіть за умови, що ви не маєте проблем зі сном. Порушення сну. У вас є труднощі із засинанням, неспокійний сон і безсоння.

У вас є труднощі із засинанням, неспокійний сон і безсоння. Перепади настрою. Вас легко завести через якусь дрібницю, часто дратуєтесь, і спостерігаєте, як настрій змінюється від позитивного до депрессивного.

Вас легко завести через якусь дрібницю, часто дратуєтесь, і спостерігаєте, як настрій змінюється від позитивного до депрессивного. Порушення менструального циклу. Для жінок це чіткий сигнал про те, що є проблеми зі здоров’ям. І у гормонів у цьому процесі ключова роль.

Щойно ви помітили у себе ці ознаки, варто звернутися до лікаря за допомогою.

Для зменешння ризику гормональних порушень, фахівці рекомендують дотримуватися простих правил життя: висипатися, правильно харчуватия і навчитися керувати своїм стресом.

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