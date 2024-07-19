В чому користь молочних продуктів і як їх правильно зберігати у спеку
Молочні продукти потребують особливого зберігання, враховуючи те, що це їжа, яка дуже швидко псується і може викликати не тільки розлад травлення, а й отруєння та інші шлунково-кишкові інфекції.
Содержание
Як правильно це робити, щоб продукти не тільки не зіпсувались, а і зберегли свої корисні властивості, розповідає Первая Лента з посиланням на допис сімейного лікаря Катерини Пінчук в Instagram.
Як зберігати «молочку» у спеку
- Перевіряйте термін придатності на упаковці і вживайте молочні продукти до його закінчення.
- Зберігайте в холодильнику при температурі від +2 до +6 градусів. Це допомагає сповільнити ріст бактерій і зберегти свіжість продуктів.
- Йогурт, сир: зберігайте в оригінальній упаковці. Не залишайте ложку в йогурті, сирку, щоб запобігти потраплянню бактерій.
- Молоко: зберігайте на центральній полиці холодильника, а не в дверцятах.
- Зберігайте різні види молочних продуктів окремо, щоб уникнути змішування запахів і забруднення.
Чому треба вживати кисломолочні продукти
Кисломолочні продукти, такі як йогурти, кефір, сироватка, та кефір, є важливою складовою здорового харчування з багатьма корисними властивостями.
Підтримка здорової мікрофлори кишечнику
В кисломолочних продуктах містяться пробіотики (живі мікроорганізми), які сприяють збереженню та відновленню корисної мікрофлори кишечника. Це відіграє важливу роль у зміцненні імунної системи та підтримки здоров’я шлунково-кишкового тракту.
Джерело поживних речовин
Кисломолочні продукти містять вітаміни (зокрема вітаміни групи В) та мінерали, такі як кальцій, фосфор і калій. Ці речовини важливі для підтримки здоров’я кісток, м’язів та інших органів.
Підвищення травної функції
Ферменти, які містяться в кисломолочних продуктах, покращують травлення та всмоктування корисних речовин.
Зниження ризику захворювань
Регулярно вживаючи кисломолочні продукти ви знижуєте ризик серцево-судинних захворювань, діабету типу 2 та інших хронічних захворювань.
Підтримка здоров’я шкіри
Пробіотики і вітаміни в кисломолочних продуктах можуть покращувати стан шкіри і волосся.
Раніше ПЛ писала про те, що потрібно їсти у спеку, навіть якщо немає апетиту.