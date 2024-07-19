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В чому користь молочних продуктів і як їх правильно зберігати у спеку

Молочні продукти потребують особливого зберігання, враховуючи те, що це їжа, яка дуже швидко псується і може викликати не тільки розлад травлення, а й отруєння та інші шлунково-кишкові інфекції.

Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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Як правильно це робити, щоб продукти не тільки не зіпсувались, а і зберегли свої корисні властивості, розповідає Первая Лента з посиланням на допис сімейного лікаря Катерини Пінчук в Instagram.

Як зберігати «молочку» у спеку

  • Перевіряйте термін придатності на упаковці і вживайте молочні продукти до його закінчення.
  • Зберігайте в холодильнику при температурі від +2 до +6 градусів. Це допомагає сповільнити ріст бактерій і зберегти свіжість продуктів.
  • Йогурт, сир: зберігайте в оригінальній упаковці. Не залишайте ложку в йогурті, сирку, щоб запобігти потраплянню бактерій.
  • Молоко: зберігайте на центральній полиці холодильника, а не в дверцятах.
  • Зберігайте різні види молочних продуктів окремо, щоб уникнути змішування запахів і забруднення.

Чому треба вживати кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти, такі як йогурти, кефір, сироватка, та кефір, є важливою складовою здорового харчування з багатьма корисними властивостями.

Підтримка здорової мікрофлори кишечнику

В кисломолочних продуктах містяться пробіотики (живі мікроорганізми), які сприяють збереженню та відновленню корисної мікрофлори кишечника. Це відіграє важливу роль у зміцненні імунної системи та підтримки здоров’я шлунково-кишкового тракту.

Джерело поживних речовин

Кисломолочні продукти містять вітаміни (зокрема вітаміни групи В) та мінерали, такі як кальцій, фосфор і калій. Ці речовини важливі для підтримки здоров’я кісток, м’язів та інших органів.

Підвищення травної функції

Ферменти, які містяться в кисломолочних продуктах, покращують травлення та всмоктування корисних речовин.

Зниження ризику захворювань

Регулярно вживаючи кисломолочні продукти ви знижуєте ризик серцево-судинних захворювань, діабету типу 2 та інших хронічних захворювань.

Підтримка здоров’я шкіри

Пробіотики і вітаміни в кисломолочних продуктах можуть покращувати стан шкіри і волосся.

Раніше ПЛ писала про те, що потрібно їсти у спеку, навіть якщо немає апетиту.

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Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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