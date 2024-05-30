Як вберегти життя і здоров’я дітей під час відпочинку в басейні: 7 цінних порад

Басейн – це місце, де можна весело провести час з друзями та батьками, отримати багато позитивних емоцій. Однак не варто забувати основні правила поведінки у басейні та знати, що робити не можна.

Які 7 правил повинні пам’ятати батьки, щоб вберегти здоров’я та життя дітей біля басейну, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Діти мають бути під наглядом дорослих

Щохвилини та щосекунди діти мають бути під постійною увагою. Навіть якщо ви відмінний плавець, вам не вдасться передбачити, коли може знадобитися допомога. А дитині вистачить кількох секунд, щоб опинитись під водою, злетіти зі сходинок чи посковзнутися на мокрій поверхні.

Не відволікайтеся та дотримуйтеся правила «витягнутої руки» – це саме та відстань, на якій ви маєте знаходитися від дитини дошкільного віку у басейні.

Спільне плавання

Користуйтеся правилом «тримаємося поруч/пливемо разом». Якщо дитина хоче поплавати, дорослому обов’язково потрібно супроводжувати та тримати всю увагу на дитині.

Навчайте дітей плавати з раннього віку

Зараз існує безліч курсів для опанування навичок плавання від декількох місяців. Базові навички плавання у рази знижують ризик утоплення.

Знайте, як надати першу допомогу

Це стосується техніки непрямого масажу серця та штучного дихання. У більшості випадків, надання першої допомоги (поки не прибуде бригада швидкої допомоги) рятує життя і значно знижує ризик розвитку серйозних наслідків.

Одягніть рятувальний жилет

Рятувальні та страхувальні жилети значно знижують ризик утоплення. Особливо під час прогулянок на човнах, а також активних ігор у воді. Надувні нарукавники, іграшки для плавання — все це не зможе забезпечити надійного рівня захисту. А от жилети можуть врятувати життя.

Не вживайте алкоголь під час відпочинку з дітьми

Батькам варто бути зосередженими на дитині, забезпечити пильний та постійний нагляд, а алкоголь має негативний вплив як на самопочуття та і на концентрацію.

Виймайте іграшки з води

Якщо маленька дитина побачить свої іграшки у басейні, вона може піти за ними та опинитись у воді. Тому рекомендується забирати все, що може привернути увагу дитини, з собою. Також не варто тримати іграшки дуже близько до води — це теж небезпечно.

Що ще варто знати

Крім того, батьки повінні пам’ятати, що дитина не усвідомлює небезпеки від води — як у водоймах, так і у басейнах. Для неї це розвага, а не небезпека. Перше, чого варто навчити дитину — у воду залазити самостійно заборонено.

Бігати біля басейну теж заборонено — навчіть дитину ходити повільно, взувайте спеціально капці та покажіть, як можна ходити біля води.

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