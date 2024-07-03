Які продукти допоможуть зменшити потовиділення під час спеки

Однак враховуючи культурні особливості сучасної людини, воно може завдавати дискомфорту і психологічних неприємностей, а інтенсивне та неконтрольоване потовиділенння здатне серйозно ускладнити життя.

Які продукти зменшують потовиділення, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Вода

Питна вода – це основа для підтримки гідратації і регулювання температури тіла. Вживаючи достатню кількість води ви зможе допомогти зменшити пітливість.

Овочі та фрукти

Овочі і фрукти з великим вмістом води, такі як кавун, огірки, селера, малина, допомагають зберігати гідратацію і можуть сприяти меншій пітливості.

Чай та зелений чай

Зелений чай містить таніни, які також можуть допомагати зменшувати потовиділення. Чай також має здатність зменшувати запах пітливості.

Продукти з високим вмістом калію

Банани, картопля, апельсини і інші продукти, в складі яких міститься багато калію допомагають регулювати електролітний баланс тіла і можуть впливати на рівень пітливості.

Їжа з високим вмістом цинку

Цинк допомагає в регулюванні роботи потових залоз і може допомогти зменшити пітливість. Продукти, багаті на цинк, включають м’ясо, рибу, насіння і горіхи.

Освіжаючі спеції та трави

М’ята, базилік, розмарин мають властивості охолоджувати тіло і можуть допомагати зменшити пітливість.

Продукти з високим вмістом вітаміну С

Цей вітамін сприяє зниженню активності потових залоз. Цитрусові фрукти, ягоди, паприка і брокколі — хороші джерела вітаміну С.

Важливо також пам’ятати про індивідуальну реакцію організму на різні продукти, тому експериментуйте, щоб обрати ті, які найкраще підходять саме вам для зменшення потовиділення влітку.

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