Який одяг краще носити під час літньої спеки

Тому літній одяг, аксесуари та взуття варто підбирати дуже уважно. Адже деякі кольори та тканини наче магніт для тепла.

Влітку одяг окрім привабливості, має бути максимально зручним та комфортним. Первая Лента з посиланням на сайт «Хочу!» ділиться порадами, як мати стильний та модний вигляд, не жертвувуючи при цьому своїм комфортом.

Тканина . Для спеки віддавайте перевагу натуральним тканинам. Це може бути бавовна, льон та шовк з невеликим відсотком додатків. Проте не варто забувати про делікатність цих тканин і що вони потребують особливих правил по догляду, пранні та прасуванні.

. Для спеки віддавайте перевагу натуральним тканинам. Це може бути бавовна, льон та шовк з невеликим відсотком додатків. Проте не варто забувати про делікатність цих тканин і що вони потребують особливих правил по догляду, пранні та прасуванні. Колір. Завжди обирайте світлі кольори. Завдяки цьому організм не перегріватиметься, адже такі відтінки не так активно притягують тепло. Обирайте колірну гаму у молочному, бежевому, білому, пастельному, голубому, жовтому, рожевому кольорі.

Завжди обирайте світлі кольори. Завдяки цьому організм не перегріватиметься, адже такі відтінки не так активно притягують тепло. Обирайте колірну гаму у молочному, бежевому, білому, пастельному, голубому, жовтому, рожевому кольорі. Волосся . Ховайте голову від сонця використовуючи різноманітні капелюшки, панами, хустинки та інші аксесуари. Волосся не любить прямих сонячних променів та потребує захисту у спеку.

. Ховайте голову від сонця використовуючи різноманітні капелюшки, панами, хустинки та інші аксесуари. Волосся не любить прямих сонячних променів та потребує захисту у спеку. Тісний одяг. Не створюйте собі «парниковий ефект» одягом, який надто тісно прилягає до тіла. Нехай в спекотні дні ваш одяг будуть вільні моделі, які не сковують рухів та достатньо прикривають шкіру від сонця.

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