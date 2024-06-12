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Як приготувати фантастичний мармеладний джем із черешень

Цей джем вийде неймовірно ароматним та смачним.

Арина Марченко Send an email 7 часов ago
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Первая Лента ділиться рецептом неперевершеного мармеладного джему з черешень, який доповнить вашу домашню колекцію заготовок.

Цей джем не лише дуже смачний, а й досить прости у приготуванні. Він не забере багато вашого часу та зусиль для створення справжнього літнього шедевру, який буде радувати вас та ваших близьких протягом всієї зими.

Інгредієнти:

  • черешні – 1 кг;
  • цукор – 500 г;
  • пектин – 1 пакетик (10 г);
  • лимона кислота – 1 ч. л.;
  • вода (за потреби).

Спосіб приготування

  • Підготовка черешні. Черешні добре промийте, видаліть кісточки за допомогою спеціального пристосування або вручну.
  • Приготування джему. У каструлю з товстим дном викладіть черешню, додайте цукор та 100 мл води. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився та не пригорів. Після закипання зменшіть вогонь та варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  • Додаємо пектин. Візьміть миску та змішайте в ніс пектин з 2 ст. л. цукру. Отриману  суміш додайте до киплячого джему, постійно помішуючи.
  • Додаємо лимонну кислоту та доведимо до кипіння.
  • Розливаємо джем. Отриманий джем розлийте банки, які обовʼязково мають бути стерильними, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном. В такому положенні банки мають знаходитись до повного охолодження.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати полуничне варення на сковороді.

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Арина Марченко Send an email 7 часов ago
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