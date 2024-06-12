Як приготувати фантастичний мармеладний джем із черешень

Первая Лента ділиться рецептом неперевершеного мармеладного джему з черешень, який доповнить вашу домашню колекцію заготовок.

Цей джем не лише дуже смачний, а й досить прости у приготуванні. Він не забере багато вашого часу та зусиль для створення справжнього літнього шедевру, який буде радувати вас та ваших близьких протягом всієї зими.

Інгредієнти:

черешні – 1 кг;

цукор – 500 г;

пектин – 1 пакетик (10 г);

лимона кислота – 1 ч. л.;

вода (за потреби).

Спосіб приготування

Підготовка черешні. Черешні добре промийте, видаліть кісточки за допомогою спеціального пристосування або вручну.

Черешні добре промийте, видаліть кісточки за допомогою спеціального пристосування або вручну. Приготування джему. У каструлю з товстим дном викладіть черешню, додайте цукор та 100 мл води. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився та не пригорів. Після закипання зменшіть вогонь та варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.

У каструлю з товстим дном викладіть черешню, додайте цукор та 100 мл води. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився та не пригорів. Після закипання зменшіть вогонь та варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Додаємо пектин. Візьміть миску та змішайте в ніс пектин з 2 ст. л. цукру. Отриману суміш додайте до киплячого джему, постійно помішуючи.

Візьміть миску та змішайте в ніс пектин з 2 ст. л. цукру. Отриману суміш додайте до киплячого джему, постійно помішуючи. Додаємо лимонну кислоту та доведимо до кипіння.

та доведимо до кипіння. Розливаємо джем. Отриманий джем розлийте банки, які обовʼязково мають бути стерильними, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном. В такому положенні банки мають знаходитись до повного охолодження.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати полуничне варення на сковороді.