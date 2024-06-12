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Як приготувати фантастичний мармеладний джем із черешень
Цей джем вийде неймовірно ароматним та смачним.
Первая Лента ділиться рецептом неперевершеного мармеладного джему з черешень, який доповнить вашу домашню колекцію заготовок.
Цей джем не лише дуже смачний, а й досить прости у приготуванні. Він не забере багато вашого часу та зусиль для створення справжнього літнього шедевру, який буде радувати вас та ваших близьких протягом всієї зими.
Інгредієнти:
- черешні – 1 кг;
- цукор – 500 г;
- пектин – 1 пакетик (10 г);
- лимона кислота – 1 ч. л.;
- вода (за потреби).
Спосіб приготування
- Підготовка черешні. Черешні добре промийте, видаліть кісточки за допомогою спеціального пристосування або вручну.
- Приготування джему. У каструлю з товстим дном викладіть черешню, додайте цукор та 100 мл води. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився та не пригорів. Після закипання зменшіть вогонь та варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Додаємо пектин. Візьміть миску та змішайте в ніс пектин з 2 ст. л. цукру. Отриману суміш додайте до киплячого джему, постійно помішуючи.
- Додаємо лимонну кислоту та доведимо до кипіння.
- Розливаємо джем. Отриманий джем розлийте банки, які обовʼязково мають бути стерильними, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном. В такому положенні банки мають знаходитись до повного охолодження.
Раніше ПЛ писала про те, як приготувати полуничне варення на сковороді.