Як приготувати варення з полуниці на сковороді

Первая Лента пропонує спробувати трішки пришвидшений рецепт та приготувати варення з полуниці на сковороді.

Підготовка

Обирайте свіжі та дозрілі полуниці. Варення – це не метод утилізації зіпсованих ягід. Тому обирайте свіжі, соковиті полуниці, які мають насичений червоний колір та приємний аромат.

Варення – це не метод утилізації зіпсованих ягід. Тому обирайте свіжі, соковиті полуниці, які мають насичений червоний колір та приємний аромат. Використовуйте антипригарну сковороду. Це потрібно для того, щоб ягоди не пригорали, і їх було легко перемішувати. Перед початком готування переконайтеся також, що сковорода чиста та суха.

Це потрібно для того, щоб ягоди не пригорали, і їх було легко перемішувати. Перед початком готування переконайтеся також, що сковорода чиста та суха. Розливайте варення по стерилізованих банках. Це допоможе зберігати варення всю зиму. Стерилізувати їх можна в духовці, мікрохвильовці, на пару чи в посудомийці. За цим рецептом виходить орієнтовно 2 півлітрові банки варення, але все залежатиме від розміру ваших полуниць.

Для приготування варення вам знадобиться:

полуниця — 1 кг;

цукор – 600 г;

лимона кислота – 0,3 ч.л.;

вода – 50 мл.

Спосіб приготування

Миємо полуниці і обриваємо з них хвостики. Розігріваємо сковорідку та виливаємо на неї 50 мл води. Викладаємо полуницю.

Додаємо на пательню цукор та ретельно все перемішуємо. Варимо 10 хвилин. Коли варення закипить, зменшуємо вогонь до середнього.

Додаємо лимонну кислоту, перемішуємо та варимо ще 20 хвилин до загусання. Якщо на поверхні з’являтиметься пінка, потрібно її знімати.

Готове варення розливаємо по стерилізованих банках і закручуємо кришками.

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