Як зберегти «холод» у холодильнику під час тривалих відключень світла: корисні лайфхаки

Первая Лента ділиться корисними поради, які допоможуть зберегти «холод» у холодильнику під час відключень електроенергії.

Що робити з холодильником, коли вимкнули світло

Варто пам’ятати, що певний час низька температура всередині ще протримається. Проте для цього потрібно перевірити, в якому стані ущільнювачі і за необхідності замінити їх.

На роботу приладу також впливає температура в кімнаті. Експерти не рекомендують відчиняти вікна у пікові години спеки, щоб зберігати всередині прохолоду.

Також краще не відкривайте холодильник надовго та дуже часто.

Якщо світла немає довгий час, а холодильник стає теплішим, можна застосувати додаткові методи охолодження. Наприклад, ви можете придбати спеціальні акумулятори холоду. Це такі ємності, заповнені сольовим розчином великої тепломісткості.

Також можна використовувати блоковий чи сухий лід або покласти заморожені контейнери чи пляшки з водою. Але пам’ятайте, що повністю заповнювати пляшку водою не можна, адже лід може розірвати її. Щоб вода танула повільно, варто додати сіль.

Крім того, вам варто знати, що тривалість роботи холодильника залежить те, наскільки він завантажений. Заповнюйте холодильник так, щоб не закривати вентиляційні отвори. Не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині.

Ще одне корисна порада — не ставте в холодильник гарячі чи теплі страви. Вони швидко нагрівають простір навколо себе, що може нашкодити холодильнику.

Раніше ПЛ писала про те, як охолодити кімнату без кондиціонера.