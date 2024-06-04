Як охолодити кімнату без кондиціонера: лайфхаки, які полегшать ваш стан у спекотні дні

В таку погоду охолодитися непросто, особливо за відсутності електроенергії.

Первая Лента ділиться кількома лайфхаками, які ви знайдете корисними в такому випадку. Деякі з них можуть бути використані за відсутності кондиціонера — з вентилятором вони будуть ще ефективніші.

Пляшка з льодом в морозилці . В разі спеки вона може бути використана для охолодження повітря. Для цього її можна поставити на протязі біля вікна — повітря буде охолоджуватися природним шляхом. Якщо у вас є електрика — поставте пляшку перед вентилятором і повітря буде холоднішим.

. В разі спеки вона може бути використана для охолодження повітря. Для цього її можна поставити на протязі біля вікна — повітря буде охолоджуватися природним шляхом. Якщо у вас є електрика — поставте пляшку перед вентилятором і повітря буде холоднішим. Тримайте вікна закритими та з закритими шторами або жалюзі протягом дня. Це дозволить блокувати сонячне тепло. Цей лайфхак особливо корисний, якщо сонце світить вам у вікна.

Це дозволить блокувати сонячне тепло. Цей лайфхак особливо корисний, якщо сонце світить вам у вікна. Уникайте використання духовки чи плити, які виділяють багато тепла. Перенесіть приготування їжі з денних годин на ранок або вечір.

Перенесіть приготування їжі з денних годин на ранок або вечір. Сон на підлозі — один з варіантів охолодитися. Зазвичай прохолодне повітря тримається нижче.

Зазвичай прохолодне повітря тримається нижче. Для термінового охолодження тіла можете покласти пакет з льодом або прохолодний мокрий рушник на точки пульсу: зап’ястя, щиколотки, згини ліктів і коліна. Майте на увазі, що при прикладанні льоду потрібно прокласти рушник між ним та шкірою.

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