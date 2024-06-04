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Як охолодити кімнату без кондиціонера: лайфхаки, які полегшать ваш стан у спекотні дні
В Україні в деяких регіонах прогнозується сильна спека — стовпчик термометра подолає відмітку в +30 градусів.
В таку погоду охолодитися непросто, особливо за відсутності електроенергії.
Первая Лента ділиться кількома лайфхаками, які ви знайдете корисними в такому випадку. Деякі з них можуть бути використані за відсутності кондиціонера — з вентилятором вони будуть ще ефективніші.
- Пляшка з льодом в морозилці. В разі спеки вона може бути використана для охолодження повітря. Для цього її можна поставити на протязі біля вікна — повітря буде охолоджуватися природним шляхом. Якщо у вас є електрика — поставте пляшку перед вентилятором і повітря буде холоднішим.
- Тримайте вікна закритими та з закритими шторами або жалюзі протягом дня. Це дозволить блокувати сонячне тепло. Цей лайфхак особливо корисний, якщо сонце світить вам у вікна.
- Уникайте використання духовки чи плити, які виділяють багато тепла. Перенесіть приготування їжі з денних годин на ранок або вечір.
- Сон на підлозі — один з варіантів охолодитися. Зазвичай прохолодне повітря тримається нижче.
- Для термінового охолодження тіла можете покласти пакет з льодом або прохолодний мокрий рушник на точки пульсу: зап’ястя, щиколотки, згини ліктів і коліна. Майте на увазі, що при прикладанні льоду потрібно прокласти рушник між ним та шкірою.
Раніше ПЛ писала про те, як позбутися мошок у квартирі за допомогою червоного вина.