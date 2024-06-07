Чим підживити городину після сильного дощу

Справа в тому, що сажа є одним із чудових варіантів добрива для саду та городу. Вона містить безліч корисних речовин, які допомагають зростанню та розвитку рослин.

Сажу можна використовувати для добрива ґрунту, додавати його в ямки при посадці рослин або використовувати як компост.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Газета.ua.

Властивості сажі

Сажа містить такі органічні речовини, як вуглець, азот і калій, які є основними елементами живлення для рослин.

Крім того, у сажі також є такі мікроелементи, як фосфор, магній та кальцій, які сприяють нормальному розвитку коренів та стебел рослин. Така різноманітність корисних речовин робить сажу цінним добривом для городу.

Як правильно застосовувати сажу на городі

Підживлення рослин сажею рекомендується використовувати після сильної зливи.

Для приготування добрива, вам знадобиться вода і дві-три жмені сажі. Найкраще підійде та сажа, яку трусять в комині.

Візьміть 10-літрове відро з водою, додайте сажу і добре розмішайте. Таким розчином рекомендується поливати у вечірній час під корінь рослини. Кількість рідини залежить від величини рослини.

Добриво з сажі люблять помідори, кавуни, кабачки, огірки, баклажани, перець, картопля, а також квіти. Для них вистачить кружки розчину. Для дерев потрібно піввідра води.

Агрономи зазначають, що у сажі міститься вся таблиця Менделєєва, тому таке підживлення рослин точно буде їм на користь.

Раніше ПЛ писала про те, чим підгодувати перець, щоб отримати щедрий урожай.