Чим підгодувати перець, щоб отримати щедрий урожай

Щоб повноцінно зростати і розвиватись, плоди мають потребу у додаткових поживних речовинах.

Первая Лента з посиланням на «Апостроф» ділиться методом, за допомогою якого можна збільшити врожай перцю. Достатньо застосувати просте, але ефективне добриво з пшона.

Як правильно вирощувати перець

Цей овоч любить тепло, тому важливо забезпечити йому достатньо сонячного світла, висаджуючи його у добре освітлених місцях. Перець погано переносить холод, тому оптимальна температура його зростання становить +20 +30 градусів.

Овоч потрібно регулярно поливати, але слідкувати за тим, щоб не було застою води, тому ґрунт повинен бути добре дренованим. Важливо підтримувати помірну вологість ґрунту, щоб коріння отримувало достатньо вологи, але не загнивало.

Крім того, перець потрібно садити у родючий ґрунт, багатий на органічні речовини, щоб сприяти росту і рясного плодоношення. Регулярне внесення підживлення допоможе забезпечити рослини всіма необхідними поживними речовинами.

Як підгодувати перець за допомогою пшона

Підживлення перцю за допомогою пшона – це простий та ефективний спосіб покращити ріст та розвиток рослин. Преш за все приготуйте настій: візьміть кілограм пшона та залийте його 5 літрами води. Суміш варто залишити настоюватись протягом доби. Після цього потрібно процідити настій та додати ще 5 літрів води.

Отриманим розчином поливайте перці під корінь, але уникайте потрапляння на листя. Для поливу візьміть настій пшона і розведіть його з водою у співвідношенні 1:2.

Цей настій багатий на вітаміни й мікроелементи, які сприятимуть зростанню рослин і зміцненню їх імунітету. Пшоняне підживлення можна використовувати для поливу перцю на будь-якому етапі його розвитку — від перших сходів аж до збирання врожаю.

Раніше ПЛ писала про те, як реанімувати рослини, які померзли на городі.