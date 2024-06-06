Для цукатів варто обирати стиглу, гарну та без пошкоджень полуницю. Такі натуральні гарні ягоди можуть бути використані в десертах, випічці та просто для того, щоб ними ласувати.

Як зробити цукати з полуниці, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Useti.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобляться:

полуниця — 1 кг;

цукор — 800 г;

вода — 200 мл;

лимонна кислота — 1/3 ч.л.

Спосіб приготування

Полуницю помийте та видаліть плодоніжки. Для приготування краще взяти широкомий емальований таз. Висипаємо цукор та додаємо воду. Ставимо на плиту та чекаємо, коли розчиниться цукор. Доводимо до кипіння та додаємо лимонну кислоту.

Засипаємо в таз полуницю. Обережно перемішуємо в сироп, щоб не пошкодити. Після повторного закипання проварюємо 2-3 хвилини та знімаємо з вогню і даємо повністю охолонути.

Зливаємо сироп з ягід та ставимо його на вогонь. Доводимо до кипіння, проварюємо кілька хвилин після чого виливаємо назад на ягоди. Далі таз з ягодами та гарячим сиропом ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та через кілька хвилин вимикаємо. Знову лишаємо поки наша суміш повністю не охолоне.

Повторно зливаємо сироп з охолоджених ягід та повторюємо процедуру з нагріванням, та проварюємо його до густоти варення. Виливаємо на ягоди. Ще раз таз доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин та виключаємо. Охолоджуємо на кілька годин.

Після завершення всіх етапів охолоджені ягоди дістаємо та викладаємо на пласку поверхню. Можна використати тацю. Поставте полуницю на підвіконня та сушіть. Процес може тривати до чотирьох днів. Періодично перевертайте, можна потім також поміняти тацю, щоб була чиста та без сиропу.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати варення з полуниці на сковороді.