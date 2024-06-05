Куди поїхати відпочити на вихідні: найкращі місця для короткої мандрівки в Україні

Літо вже у розпалі, тому час запланувати вихідні в красивих локаціях, які не залишать байдужими нікого. Первая Лента ділиться кількома цікавими варіантами, які заворожують красою та історією.

Коротка відпустка потрібна для перезавантаження та зміни звичного режиму. Невеличка подорож на вихідні здатна відволікти від звичної рутини та зарядити новими емоціями. Саме тому радимо віднайти для себе одну з локацій, куди можна відправитися на кілька днів.

Львів

Це неймовірне місто для вікенду, яке має багату історію, архітектуру та культуру. Відвідайте Площу Ринок, Високий замок, Личаківський цвинтар та багато інших цікавих місць. А от гастротур по кав’ярнях та ресторанах не залишить байдужим нікого.

Одеса

Перлина біля моря наповнена туристами навіть попри війну. Вирушайте в Одесу за новими враженнями, але будьте обережними та обов’язково спускайтеся в укриття під час повітряної тривоги.

Місто вражає морською атмосферою та численними пляжами, де можна досхочу позасмагати та відпочити. Рекомендуємо прогулятися та насолодитися Дерибасівською вулицею, відвідати Оперний театр та пройтися Потьомкінськими сходами.

Карпати

А от для тих, хто бажає втекти з гамірного міста в тиху місцину – пропонуємо вирушити в Карпати. Тут ви зустрінетесь з неймовірною природою, горами, безліччю можливостей для активного відпочинку (піші прогулянки, велосипедні маршрути чи сплави по річках).

На вибір є Буковель, Верховина чи Яремче й точно не прогадаєте з відпочинком.

Кам’янець-Подільський

Це історичне місто відоме своєю вражаючою фортецею та старовинними вуличками. Воно невелике, але варте того, щоб його відвідати.

Чернівці

Для невеличкого вікенду можете відправитися в Чернівці, щоб насолодитися унікальною архітектурою. Обов’язково побувайте в Чернівецькому національному університеті, площі Філармонії та Центральній площі.

Також радимо відвідати:

місто Умань, яке відоме Софіївським дендропарком;

відправитися на Шацькі озера для кемпінгу, риболовлі та просто відпочинку на пляжі.

Раніше ПЛ писала про те, як вберегти життя і здоров’я дітей під час відпочинку в басейні.