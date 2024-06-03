Як приготувати солодке сиркове морозиво без цукру: ідеальний варіант для тих, хто на дієті

Первая Лента з посиланням на блогерку Крісті Роедер ділиться рецептом високобілкового морозива, який не містить цукор.

Щоб насолодитись улюбленим літнім смаколиком вдома не потрібно купувати молоко та вершки. Лише кисломолочний сир, який завдяки своїй свіжості та текстурі створить ідеальну композицію у вашому десерті. Ба більше: він не має цукру. Щоб десерт був солодшим, додайте мед. Також вам знадобляться фініки, які самі по собі достатньо солодкі.

Сиркове морозиво без цукру

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 480 г;

мед – 1/4 склянки;

ванільний екстракт – ½ ч.л.;

щіпка морської солі

фініки – 6 шт. (якщо вони тверді, розм’якшіть їх у воді протягом 5 хвилин).

Спосіб приготування

У кухонному комбайні або блендером перебиваємо до однорідності сир, мед, ваніль і морську сіль. Додаємо фініки і знову перебиваємо. Щоб додати морозиву цікаву текстуру, фініки мають були перебиті, але не повністю змішані.

Перекладаємо суміш в миску або форму для пирогів чи контейнер і відправляємо у морозильну камеру на 3−4 години, поки морозиво не застигне.

Подаємо і насолоджуємось смаком.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати полуничне варення на сковороді.