Три цікаві фільми про обмін тілами, які принесуть вам масу задоволення

Вже не перший рік кінотворці у своїх комедіях та ромкомах показують, як це могло б відбуватися.

Сюжет про обмін тіл між головними героями набув великої популярності і вже давно займає окреме місце в серцях глядачів. Первая Лента з посиланням на Кіно 24 розповість про 3 фільми про обмін тілами, які принесуть вам масу задоволення.

«Чумова п’ятниця»

Психотерапевт Тесс Колман виховує проблемну 15-річну доньку-підлітка. Мама з дочкою абсолютно не можуть зрозуміти один одного, не бажаючи шукати компромісів.

Без сварок в цьому домі не минає і дня. Тесс не схвалює музичних уподобань дочки, а Енн не подобається наречений матері, хоча весілля має пройти найближчими днями.

Одного дня доля вирішує підкинути випробування, щоб їх зблизити. Прокинувшись наступного дня мама і донька виявляють, що вони помінялися тілами…

«Хочу, як ти»

Цей фільм розповість про двох давніх друзів Дейва та Мітча. З плином часу суворі і серйозні будні дорослих людей трохи віддалили їх один від одного. Основною причиною стало те, що у кожного з них різні пріоритети і бачення життя.

Так, Дейв завжди був серйознішим і досягнув успіху як в кар’єрі, так і в особистому житті. Чоловік завжди відповідально ставився до кожного завдання і старанно виконував свою роботу, проте місцями навіть заздрив своєму другові.

Мітч – це повна протилежність. Він легковажний і набагато простіше ставиться до життя. Його успіхи на особистому фронті кардинально відрізняються, адже він постійно міняє партнерок. Гучні вечірки, ніяких правил і обмежень – це стиль життя Мітча. Попри це, він все ж завжди мріяв про стабільне життя, схоже на те, яке є у його друга.

А оскільки бажання мають здатність збуватися, одного дня чоловіки обмінялися тілами. Проте реальність відрізняється від того, яке життя уявлялося у мріях…

«Хлопчик у дівчинці»

Ця романтична комедія знайомить з двома сусідами, дівчиною та хлопцем, які є абсолютними протилежностями по життю. Крім того, назвати їх стосунки дружніми неможливо, адже вони радше є заклятими ворогами.

Однак одного ранку все змінюється, коли вони обмінюються тілами. Ця подія їх шокувала, але вони вирішили діяти досить неординарно. Головні герої намагаються завдати максимальної шкоди репутації своєму новому образу. Та все ж настає той момент, коли їм це набридає і вони вирішують домовитися про мирне співіснування…

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