Як смачно приготувати кабачки, щоб їли навіть діти
В магазинах вже з’явилися молоді кабачки, а це означає, що сезон кабачків дуже близько.
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Їх буває так багато, що багато людей не знають, що з ними робити і яку страву приготувати, щоб вона сподобалась усім членам сім’ї. Якщо ви прагнете приготувати щось особливе, але смачне та просте, рекомендуємо зробити міні-запіканки з сиром. Таку страву будуть їсти навіть діти.
Як приготувати кабачки, щоб страва сподобалася усім, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт «ЯбПоїла».
Як смачно приготувати кабачки
Авторка рецепту зазначає, що порційні маленькі запіканки з кабачка з вершковим сиром у формі маффінів ідеально підійдуть для смачного та корисного сніданку чи перекусу. Ця страва низькокалорійна і водночас дуже смачна та ніжна. Можна експериментувати з різними добавками, наприклад, із зеленю чи спеціями.
Для приготування вам знадобляться такі продукти:
- кабачок (або цукіні) – 1 шт.;
- вершковий сир (або моцарела) – 100 г;
- яйця – 3 шт.;
- крохмаль – 30 г;
- вершки 10% жирності – 100 г;
- зелень;
- часник – 1 зубчик;
- сіль, прованські трави та перець — на смак.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти на великій тертці кабачок (або ж цукіні). Віджимати масу не потрібно, туди ж додаємо подрібнені часник та зелень. В окремій мисці змішуємо яйця з вершками та вершковим сиром, потім додаємо туди крохмаль, сіль та прованські трави.
Потім з’єднуємо натерті кабачки з яєчно-вершковою сумішшю. Беремо форми для кексів та викладаємо туди масу.
Запікати закуску потрібно у розігрітій до 180 градусів духовці. Страва буде готова приблизно за 35 хвилин. Дайте запіканкам охолонути й виймайте їх з форм. Кабачкова закуска смакуватиме як гарячою, так і холодною.
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