П’ять речей, які варто враховувати при ремонті вітальні

Це місце, де збираються з друзями та сім’єю. Вітальня має бути привабливою та затишною, а для цього потрібно дещо більше, ніж просто знайти надзвичайно зручний диван.

Про 5 речей, які варто враховувати при ремонті вітальні, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Real simple.

Правильний фокус

Дизайнери Шон і Тіна Тейлор розповіли, що кожна добре спроектована вітальня потребує фокуса. Незалежно від того, чи це меблі, чи витвір мистецтва, ця фокусна точка має привертати увагу.

Однак, за словами дизайнера інтер’єру Баррета Кука, центром уваги не слід ставити телевізор. Для точки фокусу може слугувати камін, або гарний витвір мистецтва, який дозволить перетворити кімнату з простору для перегляду телевізора в щось дещо більше.

Правильні кольори

Подружжя Тейлорів запевняє, що колір грає вирішальну роль для правильного оформлення вітальні. Вони рекомендують дотримуватись правила 60-30-10, для створення ідеального балансу. 60% має бути основного кольору, 30% — другорядного кольору та 10% акцентного.

За словами експертів, 60% можуть стати кольором ваших стін, 30% можуть бути шторами або килимом, а решта 10 можуть бути невеликими акцентами або елементами декору.

Різноманітність місць для сидіння

Дизайнер інтер’єру Франческа Грейс пояснює, що різноманітність місць для відпочинку не тільки додасть візуального інтересу, але й надасть вашим гостям вибір. Таким чином вони зможуть відчути себе як удома у вашому просторі.

Килим

Окрім того, що килими не тільки фіксують, до того ж вони визначають зону відпочинку у вітальні, створюючи м’якість під ногами. Затишний килим є необхідним атрибутом для кожної вітальні, оскільки це кімната, у якій усі збираються проводити більшу частину свого часу.

Не забудьте виміряти і переконатися, що ваш килим достатньо великий, щоб розміститись під диваном та журнальним столиком.

Освітлення

Навіть якщо у вашій вітальні багато природного світла, це не говорить про те, що додаткове освітлення буде зайвим, особливо коли простір використовується вночі.

Адекватне освітлення також має вирішальне значення як для функціональності, так і для створення атмосфери. Поєднання верхнього освітлення, робочого та акцентного дає змогу гнучко створювати настрій і висвітлювати ключові елементи кімнати.

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