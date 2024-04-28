Ідеальний сніданок для дорослих та дітей: як приготувати пухкі панкейки

Первая Лента ділиться рецептом пухких панкейків, які полюбить вся сім’я.

Панкейки — це не просто десерт, це справжня магія на тарілці. Пухкі, золотисті, з ніжним ароматом та великою варіативністю для начинки — вони здатні підкорити серце кожного.

Для приготування панкейків вам знадобиться:

борошно – 1 склянка;

цукор – 2 ст.л.;

розпушувач – 2 ч.л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

молоко – 1 склянка;

олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування

У мисці змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач та сіль.

В іншій мисці збиваємо яйце з молоком та олією до однорідної маси.

Суміш потрібно додати до сухих інгредієнтів і перемішати до однорідності. Важливо не перемішувати занадто довго, щоб панкейки залишилися пухкими.

Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть її олією або вершковим маслом.

Вилийте на сковороду порції тіста та смажте доки на поверхні не з’являться бульбашки.

Переверніть їх і готуйте ще 1-2 хвилини до готовності.

Подавайте панкейки з вашими улюбленими начинками: сиропом, джемом, фруктами, ягодами, вершками, шоколадом або згущеним молоком.

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