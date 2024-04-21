Великдень 2024: як приготувати «ліниву» паску без дріжджів
Зовсім скоро українці святкуватимуть Великдень і вже зараз господині збирають рецепти найсмачніших пасок.
Більшість з них дуже складні в приготування, оскільки мають цілу процедуру замішування тіста з додаванням дріжджів. Але приготувати пишну, ніжну та м’яку паску можна і без цього інгредієнту.
Як приготувати «ліниву» паску без дріжджів, розповідає Первая Лента з посиланням на рецепт кулінарного блогера Тіани на її каналі в YouTube.
Для приготування вам знадобиться:
- масло вершкове несолене — 100 г;
- цукор — 150 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- молоко 2,5% — 100 мл;
- сметана — 100 мл;
- борошно пшеничне — 300 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- суміш сухофруктів — 150 г.
Для глазурі:
- желатин — 0,25 г;
- вода — 1,5 ст. л.;
- цукор — 50 г;
- лимонний сік — 0,5 ч. ложки.
Спосіб приготування
Візьміть вершкове масло (воно має бути кімнатної температури) і додайте до нього цукор та перетріть виделкою. Потім додайте яйце, молоко, сметану і перемішайте до однорідності.
Далі насипте у масу просіяне борошно, розпушувач та знову добре все перемішайте. Сухофрукти промийте та залийте окропом, щоб вони сталі м’які, і додайте їх до тіста.
Форму діаметром 13 см потрібно змастити маслом, перекласти туди тісто та відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 1 годину.
Для приготування глазурі, до желатину додайте 1 ч. ложку води, перемішайте та залиште на 10 хвилин. До цукру потрібно додати 1 ст. ложку води, сік лимона, перемішати та довести до кипіння. Далі змішайте желатин і цукрову масу та збийте міксером до пишної маси впродовж 3 хвилин.
Готову паску змастіть глазур’ю та прикрасьте за бажанням. Для цього можна використовувати декоративну посипку.
Раніше ПЛ писала про те, як стильно та неординарно прикрасити паску до Великодня.