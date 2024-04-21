Великдень 2024: як приготувати «ліниву» паску без дріжджів

Більшість з них дуже складні в приготування, оскільки мають цілу процедуру замішування тіста з додаванням дріжджів. Але приготувати пишну, ніжну та м’яку паску можна і без цього інгредієнту.

Як приготувати «ліниву» паску без дріжджів, розповідає Первая Лента з посиланням на рецепт кулінарного блогера Тіани на її каналі в YouTube.

Для приготування вам знадобиться:

масло вершкове несолене — 100 г;

цукор — 150 г;

яйця курячі — 1 шт.;

молоко 2,5% — 100 мл;

сметана — 100 мл;

борошно пшеничне — 300 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

суміш сухофруктів — 150 г.

Для глазурі:

желатин — 0,25 г;

вода — 1,5 ст. л.;

цукор — 50 г;

лимонний сік — 0,5 ч. ложки.

Спосіб приготування

Візьміть вершкове масло (воно має бути кімнатної температури) і додайте до нього цукор та перетріть виделкою. Потім додайте яйце, молоко, сметану і перемішайте до однорідності.

Далі насипте у масу просіяне борошно, розпушувач та знову добре все перемішайте. Сухофрукти промийте та залийте окропом, щоб вони сталі м’які, і додайте їх до тіста.

Форму діаметром 13 см потрібно змастити маслом, перекласти туди тісто та відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 1 годину.

Для приготування глазурі, до желатину додайте 1 ч. ложку води, перемішайте та залиште на 10 хвилин. До цукру потрібно додати 1 ст. ложку води, сік лимона, перемішати та довести до кипіння. Далі змішайте желатин і цукрову масу та збийте міксером до пишної маси впродовж 3 хвилин.

Готову паску змастіть глазур’ю та прикрасьте за бажанням. Для цього можна використовувати декоративну посипку.

Раніше ПЛ писала про те, як стильно та неординарно прикрасити паску до Великодня.