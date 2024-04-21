Лайфстайл

Великдень 2024: як приготувати «ліниву» паску без дріжджів

Зовсім скоро українці святкуватимуть Великдень і вже зараз господині збирають рецепти найсмачніших пасок.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
0 0

Більшість з них дуже складні в приготування, оскільки мають цілу процедуру замішування тіста з додаванням дріжджів. Але приготувати пишну, ніжну та м’яку паску можна і без цього інгредієнту.

Як приготувати «ліниву» паску без дріжджів, розповідає Первая Лента з посиланням на рецепт кулінарного блогера Тіани на її каналі в YouTube.

Для приготування вам знадобиться:

  • масло вершкове несолене — 100 г;
  • цукор — 150 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • молоко 2,5% — 100 мл;
  • сметана — 100 мл;
  • борошно пшеничне — 300 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • суміш сухофруктів — 150 г.

Для глазурі:

  • желатин — 0,25 г;
  • вода — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 50 г;
  • лимонний сік — 0,5 ч. ложки.

Спосіб приготування

Візьміть вершкове масло (воно має бути кімнатної температури) і додайте до нього цукор та перетріть виделкою. Потім додайте яйце, молоко, сметану і перемішайте до однорідності.

Далі насипте у масу просіяне борошно, розпушувач та знову добре все перемішайте. Сухофрукти промийте та залийте окропом, щоб вони сталі м’які, і додайте їх до тіста.

Форму діаметром 13 см потрібно змастити маслом, перекласти туди тісто та відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 1 годину.

Для приготування глазурі, до желатину додайте 1 ч. ложку води, перемішайте та залиште на 10 хвилин. До цукру потрібно додати 1 ст. ложку води, сік лимона, перемішати та довести до кипіння. Далі змішайте желатин і цукрову масу та збийте міксером до пишної маси впродовж 3 хвилин.

Готову паску змастіть глазур’ю та прикрасьте за бажанням. Для цього можна використовувати декоративну посипку.

Раніше ПЛ писала про те, як стильно та неординарно прикрасити паску до Великодня.

теги
Арина Марченко Send an email 5 часов ago
0 0

Материалы по теме

Коли потрібно садити огірки у відкритий ґрунт, щоб отримати щедрий урожай

1 неделя ago

Онлайн казино Слотор777: рулетка, її види та принципи гри

1 неделя ago

Чи справді шкідливе морозиво і яку порцію можна з’їдати щодня

1 неделя ago

Як швидко відмити мікрохвильову піч від жиру без використання засобів для чищення

1 неделя ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button