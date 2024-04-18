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Як позбутися стійких плям жиру на кухні: дієвий лайфхак

Одним з найскладніших етапів прибирання кухні є очищення меблів від застарілих масляних слідів.

Арина Марченко Send an email 23 минуты ago
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Втім, існує декілька побутових секретів, які допоможуть ефективно видалити навіть такі важкі забруднення.

Первая Лента з посиланням на ProstoWay розповідає, як позбавитись від засохлих плям жиру без застосування спеціальних хімічних засобів. Для видалення жиру вам знадобиться звичайна лимонна кислота, яка є засобом, що вже перевірений часом.

Лимонна кислота чудово впорається з важкими забрудненнями. Для приготування очисного розчину вам потрібно один літр води, пакетик лимонної кислоти та 100 мл рідкого мила.

Як позбутись від стійких плям жиру

  • Змішайте інгредієнти до однорідності та нанесіть на проблемні ділянки.
  • Дайте розчину подіяти, залишивши його на півгодини.
  • Для посилення ефекту, можна змочити ганчірку в розчині та прикласти до плями на 30 хвилин.
  • Протріть поверхню вологою губкою, щоб видалити розм’якшений жир.
  • В кінці прибирання просто протріть поверхню до сухості.

Раніше ПЛ писала про те, для чого чайні пакетики кидають в унітаз.

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Арина Марченко Send an email 23 минуты ago
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