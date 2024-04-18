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Як позбутися стійких плям жиру на кухні: дієвий лайфхак
Одним з найскладніших етапів прибирання кухні є очищення меблів від застарілих масляних слідів.
Втім, існує декілька побутових секретів, які допоможуть ефективно видалити навіть такі важкі забруднення.
Первая Лента з посиланням на ProstoWay розповідає, як позбавитись від засохлих плям жиру без застосування спеціальних хімічних засобів. Для видалення жиру вам знадобиться звичайна лимонна кислота, яка є засобом, що вже перевірений часом.
Лимонна кислота чудово впорається з важкими забрудненнями. Для приготування очисного розчину вам потрібно один літр води, пакетик лимонної кислоти та 100 мл рідкого мила.
Як позбутись від стійких плям жиру
- Змішайте інгредієнти до однорідності та нанесіть на проблемні ділянки.
- Дайте розчину подіяти, залишивши його на півгодини.
- Для посилення ефекту, можна змочити ганчірку в розчині та прикласти до плями на 30 хвилин.
- Протріть поверхню вологою губкою, щоб видалити розм’якшений жир.
- В кінці прибирання просто протріть поверхню до сухості.
Раніше ПЛ писала про те, для чого чайні пакетики кидають в унітаз.