Як позбутися стійких плям жиру на кухні: дієвий лайфхак

Втім, існує декілька побутових секретів, які допоможуть ефективно видалити навіть такі важкі забруднення.

Первая Лента з посиланням на ProstoWay розповідає, як позбавитись від засохлих плям жиру без застосування спеціальних хімічних засобів. Для видалення жиру вам знадобиться звичайна лимонна кислота, яка є засобом, що вже перевірений часом.

Лимонна кислота чудово впорається з важкими забрудненнями. Для приготування очисного розчину вам потрібно один літр води, пакетик лимонної кислоти та 100 мл рідкого мила.

Як позбутись від стійких плям жиру

Змішайте інгредієнти до однорідності та нанесіть на проблемні ділянки.

Дайте розчину подіяти, залишивши його на півгодини.

Для посилення ефекту, можна змочити ганчірку в розчині та прикласти до плями на 30 хвилин.

Протріть поверхню вологою губкою, щоб видалити розм’якшений жир.

В кінці прибирання просто протріть поверхню до сухості.

Раніше ПЛ писала про те, для чого чайні пакетики кидають в унітаз.