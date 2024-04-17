Лікар назвав нову психологічну залежність українців: що це і як з нею боротись

Це призводить до того, що у частини населення з’явилась нова психологічна проблема — адреналінова залежність від вибухів.

Про це пише Первая Лента із посиланням на публікацію психіатра Євгена Скрипника у Facebook.

Що таке адреналінова залежність від вибухів

За словами спеціаліста, адреналінова залежність від вибухів спостерігається у значної частини українців. Люди водночас відчувають страх та задоволення від вибухів, відчуття дискомфорту та бажання відчуття страху від голосних вибухів.

Як пояснює лікар, у такому випадку людина лякається і намагається знову пережити страх та жах від обстрілів.

Психіатр зазначив, що адреналінова залежність не виникає одразу. Спочатку людина уникає вибухів, але з часом починає чекати їх, щоб пережити знову.

До чого призводить ця проблема

За словами Скрипника, наслідком адреналінової залежності є те, що люди можуть йти, їхати свідомо туди, де є загроза обстрілів, створювати конфліктні ситуації, які будуть провокувати викиди адреналіну, щоб компенсувати його нестачу.

Надалі адреналінова залежність від вибухів може призводити до дратівливості, порушення сну, тривожних та депресивних розладів тощо.

Як боротися

В першу чергу, потрібно регулярне спілкування з близькими людьми, які допоможуть «повернути себе тут і зараз». Також рекомендується знайти цікаві хобі, займатися спортом, регулярно робити зарядку і щодня записувати те, що вас хвилює або що трапилось за день.

Якщо перелічені методи не принесуть бажанний результат, тоді варто звернутися за психологічною допомогою.

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