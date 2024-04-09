Як створити універсальний кімнатний підвісний кошик для рослин

Первая Лента з посиланням на Storinka розповідає, як створити підвісний кошик для рослин, який можна використовувати як у приміщенні, так і на вулиці.

Для більшої вишуканості зверніть увагу на різні моделі, такі як керамічні або дерев’яні з мотузками.

Вам знадобиться:

підвісний кошик чи кашпо;

компост для рослин;

водовмісні гранули;

кімнатні рослини на ваш вибір.

Як створити підвісний кошик

Етап 1: Підготовка

Першим ділом заповнюємо підвісний кошик ґрунтовим безторф’яним компостом. Збільшити кількість води можна за рахунок додавання у компост гранул, що утримують вологу. Уникайте важких сумішей на основі суглинку, оскільки вони можуть перешкоджати належному дренажу.

Етап 2: Виберіть та розмістіть рослини

Кімнатні рослини, які ви обираєте, повинні мати схожі потреби у світлі та воді. Це забезпечить їм гармонійний розвиток у підвісному кошику. Рослини варто розташувати таким чином, щоб створити збалансовану та візуально привабливу композицію. Необхідно дозволити листям витончено спадати на боки кошика, щоб був створений ефект каскаду. Пам’ятайте, що непарна кількість рослин часто створює привабливу композицію.

Етап 3: Полив та декорування

Ретельно змочіть контейнер із рослинами теплою водою, переконавшись, що компост досить зволожений. Підвісьте кошик у теплому місці будинку, подалі від прямих сонячних променів. Переконайтеся, що використовується надійний гачок, щоб запобігти будь-яким можливим пошкодженням. За бажанням прикрасьте кошик чи кашпо.

Раніше ПЛ писала про те, для чого чайні пакетики кидають в унітаз.