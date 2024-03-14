Масляна 2024: як приготувати макові млинці на заварному тісті

Якщо вам набридли звичайні млинці, спробуйте приготувати макові млинці на заварному тісті. Приготування цієї страви не займе багато часу, адже це дуже легко і швидко.

Як приготувати макові млинці, розповідає Первая Лента з посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі «На здоров’я!».

Щоб приготування макові млинці, вам потрібно буде:

борошно пшеничне — 200 гр;

4 курячих яйця;

цукор — 4 ст.л;

олія — 4 ст.л;

молоко — 500 мл;

крохмаль — 2 ст.л;

мак — 2-3 ст.л;

вода (окріп) — 250 мл;

сіль — дрібка.

Як приготувати

Спочатку потрібно зробити млинці. Збийте яйця з цукром та сіллю. Це можна зробити за допомогою виделки або вінчика. Збивайте, поки цукор повністю не розчиниться.

Наступним кроком буде додавання соняшникової олії та молока. Добре перемішайте й починайте поступово додавати крохмаль з борошном. Тісто має бути однорідним. Додайте до нього мак й залийте усе це окропом.

Добре перемішайте тісто. Залиште суміш на 15-20 хвилин, а потім починайте смажити млинці.

Виливайте тісто на попередньо розігріту пательню, змазану олією. Смажте млинці з обох сторін, знімати з пательні їх можна тоді, коли краєчка стали рум’яними.

Подавати готові макові млинці можна різними способами – варення можна поставити в окремій ємкості поруч, або ж зробити начинку та завернути млинці у рулетики чи кишеньки.

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