Масляна 2024: як приготувати макові млинці на заварному тісті
В Україні зараз святкуються Масляну, головною стравою якою є млинці.
Якщо вам набридли звичайні млинці, спробуйте приготувати макові млинці на заварному тісті. Приготування цієї страви не займе багато часу, адже це дуже легко і швидко.
Як приготувати макові млинці, розповідає Первая Лента з посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі «На здоров’я!».
Щоб приготування макові млинці, вам потрібно буде:
- борошно пшеничне — 200 гр;
- 4 курячих яйця;
- цукор — 4 ст.л;
- олія — 4 ст.л;
- молоко — 500 мл;
- крохмаль — 2 ст.л;
- мак — 2-3 ст.л;
- вода (окріп) — 250 мл;
- сіль — дрібка.
Як приготувати
Спочатку потрібно зробити млинці. Збийте яйця з цукром та сіллю. Це можна зробити за допомогою виделки або вінчика. Збивайте, поки цукор повністю не розчиниться.
Наступним кроком буде додавання соняшникової олії та молока. Добре перемішайте й починайте поступово додавати крохмаль з борошном. Тісто має бути однорідним. Додайте до нього мак й залийте усе це окропом.
Добре перемішайте тісто. Залиште суміш на 15-20 хвилин, а потім починайте смажити млинці.
Виливайте тісто на попередньо розігріту пательню, змазану олією. Смажте млинці з обох сторін, знімати з пательні їх можна тоді, коли краєчка стали рум’яними.
Подавати готові макові млинці можна різними способами – варення можна поставити в окремій ємкості поруч, або ж зробити начинку та завернути млинці у рулетики чи кишеньки.
Раніше ПЛ писала про те, коли потрібно садити часник у 2024 році.