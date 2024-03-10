Кому пророкують перемогу на 96-тій Церемонії вручення премії «Оскар»: прогноз букмекерів

Кіномани по всьому світі не можуть дочекатися цієї події, щоб дізнатись, які стрічки визнають найкращими у різних номінаціях.

Про те, які фільми за прогнозом букмекерів мають найбільше шансів отримати омріяну статуетку, розповідає Первая Лента із посиланням на публікацію Covers.

Які стрічки змагаються за звання «Найкращого фільму»:

«Американська література»;

«Анатомія падіння»;

«Барбі»;

«Залишені»;

«Вбивці квіткової повні»;

«Маестро»;

«Оппенгеймер»;

«Минулі життя»;

«Бідолашні створіння»;

«Зона інтересу».

Який фільм має найбільше шансів здобути Оскар

Букмекери пророкують перемогу «Оппенгеймеру» у номінації «Найкращий фільм». Це біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого вважають «батьком атомної бомби».

У світовий прокат «Оппенгеймер» вийшов 21 липня 2023 року. Касові збори «Оппенгеймера» досягли понад $942 млн у світовому прокаті при кошторисі $100 млн, що ставить його на 3 місце найкасовіших фільмів 2023 року.

Варто зазначити, що фільм номінований у багатьох категоріях. Зокрема, як прогнозують букмекери, Крістофера Нолана отримає Оскар як найкращий режисер, Кілліан Мерфі – як найкращий актор першого плану, а Роберт Дауні-молодший – як найкращий актор другого плану.

Також цей фільм може здобути Оскар у номінаціях «Найкращий монтаж», «Найкраща оригінальна музика» і «Найкращий звук».

Найкращий документальний фільм

Букмекери прогнозують, що фільм українського воєнного кореспондента та відеографа Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» має найбільші шанси отримати Оскар цього року.

Ця картина розповідає про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року після початку повномасштабної війни в Україні. Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press та Frontline.

Найкращий міжнародний фільм

У цій номінації експерти прогнозують перемогу фільму «Зона інтересу». Це драматична стрічка 2023 року, режисером якої став Джонатан Глейзер. Фільм заснований на романі британського письменника Мартіна Еміса 2014 року.

Зйомки проходили в нацистському концтаборі Аушвіці з 2021 по 2022 рік. Фільм став спільним виробництвом США, Великої Британії та Польщі.

Найкращий ігровий фільм

«Чудова історія Генрі Шугара» — це екранізація популярної новели Роальда Дала про заможного чоловіка, який прагне розвинути надзвичайні здібності, щоб шахраювати в азартних іграх.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Фільм «Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко» — це 11-хвилинний короткометражний анімаційний фільм режисера Дейва Маллінза про Джона Леннона та Йоко Оно. Він вирвався у фаворити буквально в останні дні перед церемонією вручення Оскара.

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Азбука заборони книг» розповідає про оскаржені та заборонені книги в школах. Кілька дітей діляться своїми думками після прочитання деяких матеріалів, які вважаються для них неприйнятними. Цей фільм посів першу сходинку у рейтингу серед претендентів на Оскар у номінації короткометражних фільмів.

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